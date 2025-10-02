Ξεκινά ο αντιγριπικός εμβολιασμός στα φαρμακεία

Με τριδύναμα εμβόλια-έρχονται και ρινικά εμβόλια, «φιλικά» στα παιδιά.

Ξεκινά από σήμερα στα 10.750 φαρμακεία της επικράτειας, η διενέργεια των αντιγριπικών εμβολιασμών με το επικαιροποιημένο τριδύναμο πλέον εμβόλιο της γρίπης για όλες τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, προκειμένου να θωρακιστούν οι πολίτες έναντι του επερχόμενου κύματος γρίπης.

Ήδη καταγράφεται έξαρση ιώσεων, με την απότομη αλλαγή του καιρού και βάσει των στοιχείων των παιδιατρικών νοσοκομείων της Αττικής, στη δεδομένη συγκυρία κυριαρχούν ο κορονοϊός, οι ρινοϊοί, άλλοι ιοί του απλού κρυολογήματος και οι εντεροϊοί (οι τελευταίοι προκαλούν γαστρεντερίτιδες), αλλά παραμονεύει και η γρίπη.

Το επικαιροποιημένο εμβόλιο της γρίπης έχει νέο κωδικό ΕΟΦ και διαφορετική σύσταση με πέρσι, καθώς η Συμβουλευτική Επιτροπή της Σύνθεσης Εμβολίων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αποφάσισε ότι δεν δικαιολογείται πλέον η συμπερίληψη ενός από τα (περσινά) 4 αντιγόνα, με το αντιγόνο που αφαιρέθηκε να ανήκει στη γενεαλογία Β.

3,5 εκατ. αντιγριπικά εμβόλια

Η χώρα μας θα προμηθευτεί περισσότερα από 3,5 εκατ. αντιγριπικά εμβόλια για την περίοδο φθινοπώρου και χειμώνα 2025-2026. Αυτά περιλαμβάνουν 6 συνολικά σκευάσματα, από 4 φαρμακευτικές εταιρείες, εκ των οποίων τα δύο περιέχουν ανοσοενισχυτικό, ώστε να αναπτύσσουν ταχύτερα τίτλους αντισωμάτων στον οργανισμό και να παρέχουν πιο αποτελεσματική προστασία στους ηλικιωμένους ανθρώπους με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα (δηλαδή τα άτομα που έχουν αποκτήσει ανοσοκαταστολή εκ γήρατος).

Οι αντιγριπικοί εμβολιασμοί καταγράφονται στα φαρμακεία και σύμφωνα με τις ιατρικές συστάσεις τα ανοσοενισχυμένα εμβόλια συστήνονται για άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών, με τα δύο ανοσοενισχυμένα διαθέσιμα εμβόλια να απαιτούν συνταγογράφηση.

Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν

Στο μεταξύ, αναμένεται η εγκύκλιος του Υπ. Υγείας για τις πληθυσμιακές ομάδες για τις οποίες συστήνεται ο αντιγριπικός εμβολιασμός, ωστόσο με βάση τις ετήσιες συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού (των τελευταίων ετών), το αντιγριπικό εμβόλιο πρέπει να κάνουν:

όλα τα άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω,

τα παιδιά ηλικίας 6 μηνών και άνω

οι ενήλικες με χρόνια νοσήματα,

οι ανοσοκατεσταλμένοι, όσοι έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση,

τα άτομα με παχυσαρκία,

οι έγκυες γυναίκες,

οι επαγγελματίες υγείας,

τα άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά κάτω των 6 μηνών

οι κλειστοί πληθυσμοί (στρατιώτες, κρατούμενοι σε φυλακές και όσοι διαβιούν και εργάζονται σε Δομές, όπως οι μονάδες φιλοξενίας ηλικιωμένων και τα καταστήματα υποδοχής μεταναστών).

Παραδοσιακά ο αντιγριπικός εμβολιασμός ξεκινά στις αρχές Οκτωβρίου και πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, γιατί το εμβόλιο απαιτεί και ένα διάστημα περίπου 2 εβδομάδων για να «χτίσει» ανοσία, με στόχο να είναι οι ευπαθείς συμπολίτες μας προστατευμένοι τον Δεκέμβριο. Σημειώνεται ότι στην πατρίδα μας οι πρώτες νοσηλείες με γρίπη καταγράφονται (συνήθως) από την 15η Δεκεμβρίου και μετά, που αρχίζει το κύμα να οδεύει προς την κορύφωσή του.

Έρχεται το πρώτο παιδιατρικό αντιγριπικό εμβόλιο σε ρινικό σπρέι

Στη φετινή εμβολιαστική περίοδο, η φαρέτρα θα ενισχυθεί και με ένα νέο ρινικό αντιγριπικό εμβόλιο, φιλικό για τα παιδιά, καθώς αποφεύγεται το τρύπημα με βελόνα. Το νέο εμβόλιο με καινοτόμο μορφή αναπτύχθηκε από παρασκευάστρια φαρμακοβιομηχανία που θα προμηθεύσει τη χώρα μας με 50.000 σκευάσματα, τα οποία τα οποία χορηγούνται με σπρέι, απευθείας στη ρινική κοιλότητα.