Στο στόχαστρο του Χρηματιστηρίου τα πολυετή υψηλά - Οδηγός οι τράπεζες

«Βαρίδι» η Coca Cola για τον Γενικό Δείκτη.

Τελ. ενημέρωση 13:20

Σε θετικό βηματισμό συνεχίζει το Χρηματιστήριο Αθηνών, επιχειρώντας να κάνει το 2/2 για τον Οκτώβριο, βάζοντας παράλληλα πλώρη για νέα πολυετή υψηλά. Οι τράπεζες μετά από μια μικρή πλαγιοκαθοδική κίνηση μεταξύ Αυγούστου - Σεπτεμβρίου, δείχνουν έτοιμες να οδηγήσουν υψηλότερα την αγορά, ενώ και σε άλλες δεικτοβαρείς μετοχές εμφανίζονται αγοραστές.

Η εγχώρια αγορά τροφοδοτείται τόσο από τα εγχώρια θεμελιώδη και τις υψηλές μερισματικές αποδόσεις που προσφέρει, αλλά και από τη διεθνής τάσης, με τη Wall Street να σπάει ρεκόρ και την Ευρώπη να ακολουθεί κατά πόδας.

Επιπλέον, την επόμενη Τρίτη, 7 Οκτωβρίου είναι προγραμματισμένο το ραντεβού της αγοράς με τον οίκο FTSE. Σχεδόν ένας χρόνος πέρασε, από όταν ο index provider έβαλε το ΧΑ στον προθάλαμο αναβάθμισης για ένταξη στο κλαμπ των ανεπτυγμένων και πλέον τα πονταρίσματα δείχνουν σε πιθανή αναβάθμιση της αγοράς. Ωστόσο, ο οίκος που παίζει σημαντικό ρόλο στα παθητικά κεφάλαια είναι ο MSCI.

Ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο 0,46% στις 2.065 μονάδες, έχοντας ως πολυετές υψηλό τις 2.135,29 μονάδες. Ο τζίρος παραμένει προς ώρας σε χαμηλά επίπεδα, ήτοι κοντά στα 66 εκατ. ευρώ, ενώ μεγαλύτερη κινητικότητα καταγράφεται σε τράπεζες και Metlen. Ο FTSE 25 ενισχύεται κατά 0,55% και ο τραπεζικός κατά 0,84% στις 2.355 μονάδες.

Στις τράπεζες, η Πειραιώς αφότου κατέγραψε χθες νέα πολυετές υψηλό, καταγράφει οριακές μεταβολές στα 7,44 ευρώ, τη στιγμή που ισχυρή άνοδο καταγράφει η Eurobank στο 1,73% και η ΕΤΕ ακολουθεί στο 0,9%. Κέρδη 0,55% για ΑΛΦΑ και 1,25% για BOCHGR.

Παράλληλα, επανέρχονται σταδιακά οι αγοραστές σε Metlen, η οποία καταγράφει άνοδο 1,65%, με τη ΔΕΗ να συνεχίζει σε ανοδικό τέμπο στα 14,46 ευρώ. Σημαντική άνοδο για Lamda, ΟΠΑΠ, Τιτάν και Optima. Πονταρίσματα και trading στα Mezz, ενώ κινητικότητα παρατηρείται ευρύτερα στη μικρομεσαία κεφαλαιοποίηση.

Από την άλλη, η διόρθωση στην ΕΕΕ συνεχίζεται με την μετοχή να υποχωρεί σήμερα κατά 1,76% στα 39,06 ευρώ.