Ειδήσεις | Ελλάδα

Κυρανάκης: Η εγκατάλειψη σε τροχαίο αντιμετωπίζεται πλέον ως κακούργημα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Κυρανάκης: Η εγκατάλειψη σε τροχαίο αντιμετωπίζεται πλέον ως κακούργημα
«Αν διαπιστωθεί σοβαρός κίνδυνος ζωής κάθειρξη έως και 6 έτη, βαριά σωματική βλάβη κάθειρξη έως και 10 έτη, θάνατος κάθειρξη έως και 20 έτη», πρόσθεσε.

«Ο νέος ΚΟΚ κατόπιν δίκαιου αιτήματος των συγγενών θυμάτων τροχαίων άλλαξε και πλέον το αδίκημα της εγκατάλειψης αντιμετωπίζεται ως κακούργημα», ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης σε τηλεοπτική συνέντευξη.

«Να το ξέρουν όλοι όσοι έχουν στο μυαλό τους ότι εγκαταλείποντας θα είναι σε καλύτερη μοίρα. Αν διαπιστωθεί σοβαρός κίνδυνος ζωής κάθειρξη έως και 6 έτη, βαριά σωματική βλάβη κάθειρξη έως και 10 έτη, θάνατος κάθειρξη έως και 20 έτη», πρόσθεσε.

«Πρόκειται για μια δολοφονία» όπως είπε και «κατόπιν του μέτρου της υποτροπής, κάποιος ο οποίος πιάνεται να κάνει παράβαση, αντιμετωπίζεται πλέον ως «ύποπτος τέλεσης νέων οδικών εγκλημάτων».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πετρέλαιο θέρμανσης: Πρεμιέρα στις 15 Οκτωβρίου - Πού κυμαίνεται η τιμή

Lamda - Ελληνικό: Πότε παραδίδονται τα σπίτια, έρχεται η νέα γειτονιά «East Village» - Τιμές και προφίλ αγοραστών

Πράσινα τιμολόγια: Από 12,9 έως 22,8 λεπτά ανά kWh τον Οκτώβριο - Αυξήσεις από τους περισσότερους προμηθευτές

tags:
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Κωνσταντίνος Κυρανάκης
Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ)

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider