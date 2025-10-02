Κυρανάκης: Η εγκατάλειψη σε τροχαίο αντιμετωπίζεται πλέον ως κακούργημα

«Αν διαπιστωθεί σοβαρός κίνδυνος ζωής κάθειρξη έως και 6 έτη, βαριά σωματική βλάβη κάθειρξη έως και 10 έτη, θάνατος κάθειρξη έως και 20 έτη», πρόσθεσε.

«Ο νέος ΚΟΚ κατόπιν δίκαιου αιτήματος των συγγενών θυμάτων τροχαίων άλλαξε και πλέον το αδίκημα της εγκατάλειψης αντιμετωπίζεται ως κακούργημα», ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης σε τηλεοπτική συνέντευξη.

«Πρόκειται για μια δολοφονία» όπως είπε και «κατόπιν του μέτρου της υποτροπής, κάποιος ο οποίος πιάνεται να κάνει παράβαση, αντιμετωπίζεται πλέον ως «ύποπτος τέλεσης νέων οδικών εγκλημάτων».