Ταγιάνι: Από την Παρασκευή οι πρώτες απελάσεις Ιταλών μελών του Global Sumud Flottilla

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι ενημέρωσε πριν από λίγο την βουλή της Ρώμης για τις κινήσεις της κυβέρνησης Μελόνι μετά την αναχαίτιση του Global Sumud Flottilla από τις ισραηλινές δυνάμεις. Συγκεκριμένα, ο Ταγιάνι υπογράμμισε:

«Στην φάση αυτή οι Ιταλοί οι συμπατριώτες μας υπό προσωρινή κράτηση φέρονται να είναι 22, συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση. Τα προξενεία μας στην Ιερουσαλήμ και στο Τελ Αβίβ θα τους προσφέρουν όλη την αναγκαία βοήθεια, τόσο στο λιμάνι όσο και για τις διαδικασίες επαναπατρισμού. Ήδη από την περασμένη νύχτα τα δυο προξενεία μας είναι σε επαφή με τους δικηγόρους των Ιταλών πολιτών, μελών της αποστολής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτουμε και συνέλεξε η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του υπουργείου μας, η οποία παρακολουθεί την κατάσταση βήμα προς βήμα, όλοι οι συμπατριώτες μας είναι καλά».

Ο Ιταλός υπουργός πρόσθεσε ότι «οι αναχαιτίσεις έγιναν με ειρηνικό τρόπο, χωρίς χρήση βίας» και ότι «σύμφωνα με πληροφορίες, το Ισραηλινό Ναυτικό χρησιμοποίησε πάνω από 16 πλοία για την επιχείρηση αυτή, η οποία θα ολοκληρωθεί σήμερα».

Σύμφωνα με τον Ταγιάνι, για την άφιξη στο Ασντόντ χρειάζονται ακόμη αρκετές ώρες πλεύσης και στο συγκεκριμένο λιμάνι του Ισραήλ τα μέλη της Flottilla πρόκειται να ταυτοποιηθούν και θα τεθούν υπό προσωρινή κράτηση, ενώ τις επόμενες ημέρες θα μεταφερθούν στην Ευρώπη με πτήσεις τσάρτερ.

Ο αρχηγός της ιταλικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι «είχε μιλήσει επανειλημμένα με τον Ισραηλινό ομόλογό του, από τον οποίο ζήτησε να αποφευχθούν επιθετικές επιχειρήσεις και να τύχει προστασίας η ακεραιότητα των Ιταλών πολιτών».

«Νιώθω ανακούφιση που οι κανόνες τηρήθηκαν και που μέχρι αυτή την στιγμή δεν καταγράφονται πράξεις βίας. Ηδη από την Παρασκευή μπορεί να πραγματοποιηθούν οι πρώτες αναχωρήσεις, ιδίως όσων δεχθούν οικειοθελώς να αναχωρήσουν από το Ισραήλ», τόνισε ο Ταγιάνι. Εξήγησε ότι «όποιος δεν συναινέσει με την άμεση απέλαση, θα πρέπει να περιμένει για την απέλασή του την απόφαση των δικαστικών αρχών του Ισραήλ, για την οποία απαιτούνται μέχρι και 72 ώρες».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ