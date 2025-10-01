Σε χαμηλό τεσσάρων μηνών το πετρέλαιο - Στο επίκεντρο το OPEC+

Πρόκειται για το χαμηλότερο κλείσιμο για το Brent από τις 5 Ιουνίου και για το WTI από τις 30 Μαΐου.

Συνεχίζονται για τρίτη ημέρα οι απώλειες για το πετρέλαιο την Τετάρτη, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 16 εβδομάδων, καθώς το shutdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ, το οποίο προκλήθηκε από την μη επιτυχή προσπάθεια του Κογκρέσου να εγκρίνει νομοσχέδια για προσωρινή χρηματοδότηση, ενίσχυσε τις επενδυτικές ανησυχίες για την πορεία της οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Παράλληλα, οι επενδυτές βρίσκονται σε «στάση αναμονής» για την αύξηση της προσφοράς πετρελαίου στην αγορά με την προγραμματισμένη αύξηση της παραγωγής από τον OPEC+ τον επόμενο μήνα.

Ειδικότερα, τα συμβόλαια παραδόσεως Νοεμβρίου για το αμερικανικό WTI στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης έκλεισαν με απώλειες 59 σεντς ή 0,9% και διαμορφώθηκαν στα 61,78 δολάρια/βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια Νοεμβρίου για το ευρωπαϊκό brent υποχώρησαν 68 σεντς, ή 1% στα 65,35 δολάρια/βαρέλι. Αυτό ήταν το χαμηλότερο κλείσιμο για το Brent από τις 5 Ιουνίου και για το WTI από τις 30 Μαΐου.

Επιπλέον, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της βενζίνης στις ΗΠΑ έκλεισαν στο χαμηλότερο επίπεδο τους σε σχεδόν ένα χρόνο.

Οι traders αναμένουν ότι ο OPEC+ θα αυξήσει την παραγωγή τον Νοέμβριο κατά περίπου το ίδιο ποσό με την αύξηση των 500.000 βαρελιών την ημέρα τον Σεπτέμβριο, ακόμη και αν η ζήτηση στις ΗΠΑ και την Ασία αρχίσει να μειώνεται, δήλωσε ο αναλυτής της Rystad, Janiv Shah.

Τα μέλη του OPEC+ ενδέχεται να συμφωνήσουν να αυξήσουν την παραγωγή πετρελαίου κατά 500.000 βαρέλια την ημέρα τον Νοέμβριο, τριπλασιάζοντας την αύξηση που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο, καθώς η Σαουδική Αραβία επιδιώκει να ανακτήσει μερίδιο αγοράς, σύμφωνα με τρεις πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις συνομιλίες.

Ωστόσο, ο OPEC ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ότι οι αναφορές των ΜΜΕ για σχέδια αύξησης της παραγωγής κατά 500.000 βαρέλια την ημέρα ήταν παραπλανητικές.

Η Αμερικανική Υπηρεσία Ενέργειας (EIA) ανακοίνωσε ότι οι εταιρείες ενέργειας πρόσθεσαν 1,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου στα αποθέματά τους κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που έληξε στις 26 Σεπτεμβρίου, ξεπερνώντας την πρόβλεψη των αναλυτών για αύξηση 1,0 εκατομμυρίου βαρελιών, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters.