Στάσσης (ΔΕΗ): Το roadmap για PowerTech ηγέτης στη ΝΑ Ευρώπη – Δεν χρειάζεται ΑΜΚ για τις επενδύσεις

Σύντομα υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας (VoiP), δεν αναζητούνται στρατηγικές εξαγορές, σε συζητήσεις με hyperscaler για το mega data center στην Κοζάνη με θετικές προοπτικές, στο τέλος του επόμενου έτους ξεκάθαρη εικόνα, όπως σημείωσε στο Capital Markets Day ο επικεφαλής της ΔΕΗ. Σχέδιο για μονάδες αερίου σε Βουλγαρία και Ρουμανία, άλμα στις μπαταρίες. «Αυτοχρηματοδοτούμενες κατά κύριο οι κεφαλαιουχικές δαπάνες 10,1 δισ. ευρώ, με τα 5 δισ. προαιρετικά. Θα προτεραιοποιήσουμε την επαναγορά μετοχών από μία μη ελκυστική αγορά asset».

Σε τρεις πυλώνες θα κινηθεί το νέο business plan 2026-2028 και η επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η ΔΕΗ για άλμα της λειτουργικής κερδοφορίας στα επίπεδα των 2,9 δισ. ευρώ στο τέλος της 3ετίας, μέσω επενδύσεων ύψους 10,1 δισ. ευρώ. Αυτό σημείωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, στο Capital Markets Day 2025 για την ανακοίνωση του «οδικού χάρτη» της νέας σελίδας ανάπτυξης της εταιρείας.

Σύμφωνα με τον κ. Στάσση, ο πρώτος πυλώνας είναι η ανάπτυξη «πράσινου» και ευέλικτου χαρτοφυλακίου ηλεκτροπαραγωγής σε όλη τη νοτιοανατολική Ευρώπη. Οι δύο υπόλοιποι άξονες είναι οι επενδύσεις στα δίκτυα διανομής, καθώς και οι υπηρεσίες λιανικής.

Υπενθυμίζεται ότι το νέο business plan προβλέπει επενδύσεις 10,1 δισ. ευρώ. Όπως ξεκαθάρισε ο επικεφαλής της ΔΕΗ, στην πλειονότητά τους θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενες, καθώς τα 7 δισ. περίπου θα καλυφθούν από κεφάλαια από Λειτουργικές Δραστηριότητες (FFO). Τα υπόλοιπα θα προέλθουν από δανεισμό, με τον δείκτη Καθαρό Χρέος/EBITDA να παραμένει κάτω από το όριο του 3,5x που έχει θέσει ο Όμιλος.

«Θέλω να είμαι ξεκάθαρος, δεν χρειάζεται ΑΜΚ για να καλυφθούν οι επενδύσεις», σημείωσε, προσθέτοντας ότι από τα 10,1 δισ. ευρώ των κεφαλαιουχικών δαπανών, τα 5 δισ. είναι προαιρετικά. «Αυτό σημαίνει ότι ελέγχουμε συνεχώς κάθε asset προς εξαγορά, αν θα έχουν τα κατάλληλα έσοδα. Δεν θα διστάζουμε να προτεραιοποιήσουμε την επαναγορά μετοχών, έναντι επενδύσεων σε έργα που δεν θα είναι εξίσου ελκυστικά. Έτσι, θα κινηθούμε τα επόμενα χρόνια», πρόσθεσε.

Σύντομα υπηρεσίες VoiP

Απαντώντας σε ερωτήσεις, ο κ. Στάσσης ξεκαθάρισε ότι δεν αναζητούνται στρατηγικές εξαγορές, σύντομα θα προσφερθούν στις τηλεπικοινωνίες υπηρεσίες φωνής μέσω του ευρυζωνικού ίντερνετ (VOIP). Επίσης, διευκρίνισε ότι στο τέλος του επόμενου έτους θα υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για το mega data center στην Κοζάνη, αν και βρίσκεται σε συζητήσεις με hyperscaler για το έργο, με θετικές προοπτικές.

Τόνισε ότι περαιτέρω ανάπτυξη ΑΠΕ συνολικής ισχύος 6,3 GW σε σχέση με το τέλος του έτους, ώστε το 2028 οι ανανεώσιμες πηγές να αθροίζουν 12,7 GW και να αντιστοιχούν στο 77% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος. Ήδη βρίσκονται σε κατασκευή ή σε υπό ανάπτυξη 3,9 GW έργα, κάτι που σημαίνει πως είναι διασφαλισμένο το 80% του στόχου για το τέλος της 3ετίας.

Υπογράμμισε πως η απόσυρση ανθρακικών μονάδων στην περιοχή, αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο για δημιουργία μονάδας κλειστού κύκλου στη Βουλγαρία. Επίσης, ο Όμιλος α επενδύσει σημαντική στην ευέλικτη παραγωγή, ώστε να μετατρέψει τις περικοπές ΑΠΕ σε πηγή εσόδων. Σε αυτό το πλαίσιο, προβλέπεται άλμα στις μπαταρίες με στόχο ένα χαρτοφυλάκιο 1,5 GW. Επίσης, υπάρχει σχέδιο για μονάδα peaker 80 MW στη Ρουμανία.

Διεθνοποίηση

Η ΔΕΗ έχει αυτή τη στιγμή ή θα αποκτήσει παρουσία σε 6 χώρες, γεγονός το οποίο επίσης προσφέρει βελτιστοποίηση της λειτουργίας των asset, καθώς και διασφάλιση της απόδοσης του καθετοποιημένου μοντέλου. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα για ξεκλείδωμα αξίας, μέσω του διασυνοριακού εμπορίου.

Σύμφωνα με τον κ. Στάσση, η ισχυρή παρουσία στη λιανική, σε Ελλάδα και Ρουμανία, επιτρέπει την επιτάχυνση της μετάβασης στις ΑΠΕ. Με την αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης, ακόμη και με τις επενδύσεις στην ηλεκτροπαραγωγή που σχεδιάζονται την επόμενη 3ετία, το 2028 οι ανάγκες στη λιανική θα είναι μεγαλύτερες από το αποτύπωμα στον κλάδο της παραγωγής και στις δύο χώρες.

Ωστόσο, η ισχυρή πελατειακή βάση θα αποτελέσει τη βάση για την προσφορά πρωτοποριακών ενεργειακών υπηρεσιών και λύσεων, στην Ελλάδα με συνέργειες με τον Κωτσόβολο. «Η συγκεκριμένη εξαγορά είναι από τις καλύτερες που έχουμε κάνει».

Τα δίκτυα

Όσον αφορά τις τηλεπικοινωνίες, νωρίτερα είχε σημειώσει πως η ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών προχωρά με γρήγορους ρυθμούς, καθώς βασίζεται στο εναέριο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ. Στόχος στο τέλος του 2028 να έχουν πρόσβαση 3,8 εκατ. καταναλωτές, από 1,7 εκατ. στο τέλος του 2025. Προγραμματίζονται επιπλέον επενδύσεις 420 εκατ. Οι πελάτες του ΔΕΗ fiber αυξάνονται κατά 5.000 πελάτες τον μήνα, ώστε να φτάσουν τους 18.000 στο τέλος του έτους.

Στον τομέα των δικτύων, προβλέπεται αύξηση των επενδύσεων κατά 40% στην Ελλάδα, στα 2,6 δισ. την 3ετία 2025-2028, συγκριτικά με το διάστημα 2021-2024. Ανάλογα, ενίσχυση κατά 36% προγραμματίζεται στη Ρουμανία. Με αυτό τον τρόπο, η Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση θα ανέλθει στα 6,5 δισ. το 2028, από 5,6 δις. Το 2025.

Παράλληλα, ο Όμιλος θα περάσει από τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε όλες τις δραστηριότητές του. «Η ΔΕΗ θέλει να γίνει "ΑΙ driven"», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως ο δεύτερος πυλώνας θα είναι η παροχή υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Αυτό τον πυλώνα «αγγίζει» το σχέδιο για το mega data center ισχύος 300 MW στην Κοζάνη, με προοπτική αναβάθμισής του σε giga data center 1.000 MW. «Θέλω να υπερτονίζω ότι το σχέδιο αυτό δεν περιλαμβάνεται στο business plan, καθώς δεν υπάρχει προς ώρας συμφωνία με hyperascler. Σε κάθε περίπτωση, η περιοχή πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για μία τέτοια επένδυση», σημείωσε.