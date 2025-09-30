ΚΕΠΕ: Άνοδος ΑΕΠ 2,07% φέτος - 2,18% το 2ο εξάμηνο

Βάζει το στόχο για το 2024 στο 2,07% (με την εκτίμηση για το δεύτερο εξάμηνο στο 2,18%), έναντι επίσημου στόχου για ανάπτυξη κατά 2,3% το 2025.

Την εκτίμηση ότι η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας θα είναι βραδύτερη από το αναμενόμενο φέτος μεταφέρει το ΚΕΠΕ. Βάζει το στόχο για το 2024 στο 2,07% (με την εκτίμηση για το δεύτερο εξάμηνο στο 2,18%), έναντι επίσημου στόχου για ανάπτυξη κατά 2,3% το 2025.

Η νέα πρόβλεψη κινείται στο ίδιο μήκος με αυτή της Τράπεζας της Ελλάδας: «Το ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί με ρυθμό ελαφρώς άνω του 2% το 2025, το 2026 και το 2027», είπε ο διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας, κατά την ομιλία του στο Athens International Investment Summit. Επίσης, ανάλυση της Εθνικής Τράπεζας περιείχε εκτίμηση για ρυθμό μεγέθυνσης ελαφρώς υψηλότερο από το 2%.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες προβλέψεις του υποδείγματος παραγόντων του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές του πραγματικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), η ελληνική οικονομία παραμένει σταθερή σε τροχιά ανάπτυξης, με τον μέσο ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ στο σύνολο του έτος 2025 να προβλέπεται στο 2,1%. Η εκτίμηση αυτή συνιστά μία ελαφρά προς τα κάτω αναθεώρηση της αντίστοιχης προηγούμενης πρόβλεψης του ΚΕΠΕ (2,2%), καθώς αντανακλά την ήπια επιβράδυνση που κατέγραψε ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Η σταθερά θετική προοπτική ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, ενισχύεται από τις ενδείξεις για αυξημένη δυναμική των κλάδων του τουρισμού και των κατασκευών, από την επικείμενη εφαρμογή θεσμοθετημένων και εξαγγελθέντων μέτρων πολιτικής που θα συμβάλουν στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, από τις προσδοκίες επιτάχυνσης της εκτέλεσης του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένου τους σκέλους που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς και από τις βελτιωμένες οικονομικές συνθήκες στην ΕΕ και το σταθερότερο κλίμα που διαμορφώνεται από τη συμφωνία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ για τους δασμούς. Από την άλλη πλευρά, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που απορρέουν στην παρούσα συγκυρία από το εξωτερικό περιβάλλον και τις γεωπολιτικές εξελίξεις παραμένουν σοβαροί, τονίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας μέσω μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων για την ενδυνάμωση της παραγωγικής της βάσης.

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα προσωρινά δεδομένα των Τριμηνιαίων Εθνικών Λογαριασμών, η ελληνική οικονομία παραμένει σταθερή σε ανοδική τροχιά, με τον πραγματικό ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ να υποχωρεί ελαφρά το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, στο 1,7% σε ετήσια βάση, από 2,2% στο πρώτο τρίμηνο. Η ήπια επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης στο δεύτερο τρίμηνο, δεν φαίνεται να συνιστά ένδειξη κάποιας συστηματικής μεταβολής στη δυναμική της ελληνικής οικονομίας, καθώς απορρέει κατά κύριο λόγο από μεμονωμένες βραχυχρόνιες μεταβολές, οι επιδράσεις των οποίων αντιστάθμισαν σε ένα βαθμό η μία την άλλη. Ενδεικτικά, σημαντική θετική επίδραση στον ρυθμό ανάπτυξης προέκυψε από μία απότομη κάμψη την οποία παρουσίασαν κατά το δεύτερο τρίμηνο οι εισαγωγές αγαθών και ειδικότερα οι εισαγωγές καυσίμων. Παράλληλα, σε συγκράτηση του ρυθμού ανάπτυξης κατά την ίδια περίοδο συνέτεινε η παρατηρούμενη έντονη αναστροφή της πορείας των αποθεμάτων, η παρατεταμένη ταχεία συσσώρευση των οποίων είχε λειτουργήσει ενισχυτικά για τον ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ τα προηγούμενα τρίμηνα.

Στο παραπάνω πλαίσιο, o Πίνακας 1 παρουσιάζει τις επικαιροποιημένες οικονομετρικές εκτιμήσεις του ΚΕΠΕ για τον ρυθμό μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ της Ελλάδας το έτος 2025, με βάση το υπόδειγμα παραγόντων του ΚΕΠΕ και με την ενσωμάτωση των στοιχείων για το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Σύμφωνα τις εκτιμήσεις αυτές, ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ για το 2025 προβλέπεται στο 2,1%, εκτίμηση η οποία συνιστά μία ελαφρά προς τα κάτω αναθεώρηση της αντίστοιχης προηγούμενης πρόβλεψης του ΚΕΠΕ (2,2%). Η εκτίμηση αυτή, αντανακλά την προαναφερόμενη ήπια υποχώρηση του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο δεύτερο τρίμηνο, παράλληλα με την ευνοϊκή εξέλιξη της πλειονότητας των μεταβλητών που λαμβάνονται υπόψιν για την πρόβλεψη.

Πιο αναλυτικά, για το δεύτερο τρίμηνο του 2025, τα τριμηνιαία δεδομένα των Εθνικών Λογαριασμών σε σταθερές τιμές, έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2024, απεικονίζουν μία σημαντική περαιτέρω άνοδο της ιδιωτικής κατανάλωσης, καθώς και μία συγκρατημένη ανάκαμψη των δαπανών της γενικής κυβέρνησης. Επιπλέον, σε ανοδική πορεία επέστρεψαν οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, με μοχλό, κυρίως, την αναζωογόνηση της επενδυτικής δαπάνης στις κατηγορίες των κατασκευών και του μεταφορικού εξοπλισμού. Στον εξωτερικό τομέα, οι θετικές εξελίξεις στη δραστηριότητα του τουριστικού τομέα οδήγησαν σε σημαντική άνοδο των εξαγωγών υπηρεσιών, ενώ σε αρνητικό πρόσημο διαμορφώθηκε ο ρυθμός μεταβολής των εξαγωγών αγαθών, εξέλιξη που αντανακλά μία κάμψη του εμπορίου καυσίμων.

Σε ό,τι αφορά την πορεία των δεικτών που αντανακλούν τη δραστηριότητα βασικών τομέων της οικονομίας, οι εξελίξεις κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους ήταν κατά κύριο λόγο θετικές. Αρχικά, σημαντική ήταν η άνοδος που παρατηρήθηκε στις ταξιδιωτικές εισπράξεις και στον δείκτη παραγωγής στις κατασκευές, παραπέμποντας σε ενισχυμένη δυναμική και θετικές προοπτικές για την πορεία των κλάδων αυτών στο υπόλοιπο του έτους. Στον τομέα του εμπορίου, ο γενικός δείκτης όγκου στο λιανικό εμπόριο σημείωσε αύξηση, ενώ στον τομέα της βιομηχανίας, αν και η εξέλιξη των γενικών δεικτών που αφορούν τη βιομηχανική παραγωγή και τον κύκλο εργασιών στη βιομηχανία επηρεάστηκε αρνητικά από τη σημαντική κάμψη που παρατηρήθηκε τομέα της ενέργειας, οι πωλήσεις στις υπόλοιπες βασικές κατηγορίες βιομηχανικών αγαθών κινήθηκαν ανοδικά. Αναφορικά με την πορεία της εγχώριας αγοράς εργασίας, παρατηρήθηκε περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών, με αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων και μείωση του αριθμού των ανέργων σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Ως προς τα δεδομένα του δεύτερου τριμήνου του 2025 για τις τιμές, οι εξελίξεις υποδηλώνουν υποχώρηση του ενεργειακού κόστους και αυξομειώσεις στον μέσο πληθωρισμό, με διατήρηση σημαντικών πληθωριστικών πιέσεων σε βασικές κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών, όπως η στέγαση, η ένδυση-υπόδηση και τα ξενοδοχεία-καφέ-εστιατόρια. Σε ό,τι αφορά την απόδοση του δεκαετούς ελληνικού ομολόγου, η οποία συναρτάται με τα επίπεδα αβεβαιότητας στην οικονομία, παρατηρήθηκε οριακή πτώση σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, και αντίστοιχη μικρή υποχώρηση του σχετικού περιθωρίου (spread) έναντι του αντίστοιχου γερμανικού ομολόγου. Αναφορικά με τους δείκτες που αντανακλούν τις προσδοκίες και εκτιμήσεις των συμμετεχόντων στην οικονομική δραστηριότητα για την πορεία της οικονομίας, οι εξελίξεις κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του έτους, έδειξαν ενίσχυση των επιχειρηματικών προσδοκιών στην Ελλάδα στους τομείς της βιομηχανίας και των κατασκευών.

Η σταθερά θετική προοπτική ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας με βάση την εικόνα που απορρέει από τα στοιχεία του δεύτερου τρίμηνο του 2025, ενισχύεται από τις ενδείξεις για αυξημένη δυναμική των κλάδων του τουρισμού και των κατασκευών, από την επικείμενη εφαρμογή θεσμοθετημένων και εξαγγελθέντων μέτρων πολιτικής που θα συμβάλουν στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, από τις προσδοκίες επιτάχυνσης της εκτέλεσης του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένου τους σκέλους που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς και από τις βελτιωμένες οικονομικές συνθήκες στην ΕΕ και το σταθερότερο κλίμα που διαμορφώνεται από τη συμφωνία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ για τους δασμούς. Από την άλλη πλευρά, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που απορρέουν στην παρούσα συγκυρία από το εξωτερικό περιβάλλον και τις γεωπολιτικές εξελίξεις παραμένουν σοβαροί, τονίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας μέσω μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων για την ενδυνάμωση της παραγωγικής της βάσης