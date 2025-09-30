Νέο ρεκόρ για τον χρυσό στην σκιά του shutdown - Ράλι 47% στο 2025

Ασήμι και πλατίνα πετυχαίνουν επίσης πολυετή υψηλά με εκτίναξη 63% και 76% αντίστοιχα από την αρχή του έτους.

Νέο ρεκόρ πετυχαίνει ο χρυσός την Τρίτη, επεκτείνοντας τη χθεσινή του άνοδο, καθώς η προοπτική ενός επικείμενου shutdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ επισκίασε την πορεία της νομισματικής πολιτικής της Fed ενόψει της απόφασης για τα επιτόκια στις 29 Οκτωβρίου, ωθώντας τους επενδυτές στην αγκαλιά του ασφαλούς καταφυγίου.

Ο χρυσός κερδίζει 0,9% στα 3.867,25 δολάρια ανά ουγγιά, ξεπερνώντας το ιστορικό υψηλό που είχε σημειωθεί στην συνεδρίαση της Δευτέρας, όταν έκλεισε με άλμα σχεδόν 2%. Το ασήμι και το παλλάδιο καταγράφουν επίσης κέρδη, ενώ η πλατίνα δέχεται πιέσεις παίρνοντας ανάσα από τα πολυετή υψηλά.

Ασήμι και πλατίνα εκτινάσσονται κατά περίπου 63% και 76% αντίστοιχα από την αρχή του έτους, με τα κέρδη να υποστηρίζονται από τη στενότητα της αγοράς, καθώς τα αρκετά χρόνια ελλειμμάτων προσφοράς φτάνουν στο αποκορύφωμά τους.

Η συνάντηση κορυφαίων ηγετών του Κογκρέσου και του Ντόναλντ Τραμπ έληξε χωρίς συμφωνία για τη βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση της κυβέρνησης που σημαίνει πως θα υποχρεωθούν να «παγώσουν» όλες οι μη απολύτως απαραίτητες λειτουργίες, και να συνεχίσουν μόνο εκείνες που αφορούν ασφάλεια, υγεία, άμυνα και άλλες κρίσιμες υπηρεσίες.

Οι υπόλοιπες υπηρεσίες θα σταματήσουν προσωρινά, μέχρι να βρεθεί λύση για τη χρηματοδότηση. Εντωμεταξύ, Newmont και Barrick Mining, ανακοίνωσαν αλλαγή στις ηγεσίες τους. Η αποχώρηση του Τομ Πάλμερ της Newmont στις 31 Δεκεμβρίου ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη, αλλά η έξοδος του Mαρκ Μπρίστοου της Barrick ήρθε ως έκπληξη.

Οι εταιρείες είναι οι δύο μεγαλύτεροι παραγωγοί χρυσού στον κόσμο. Ο χρυσός έχει εκτοξευθεί κατά 47% φέτος, οδεύοντας προς τα μεγαλύτερα ετήσια κέρδη του από το 1979, και έχει σημειώσει μια σειρά από ρεκόρ όσον αφορά τη ζήτηση των κεντρικών τραπεζών με την επανέναρξη των μειώσεων επιτοκίων από την Fed.

Ήδη, Goldman Sachs και Deutsche Bank αναμένουν ότι το ράλι θα παραταθεί. Τα αμερικανικά ομόλογα σκαρφαλώνουν, ενώ το δολάριο διολισθαίνει, εν μέρει λόγω ανησυχιών για πιθανό «λουκέτο» της οικονομίας.

Οι χαμηλότερες αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων τείνουν να ωφελούν τα πολύτιμα μέταλλα, ενώ ένα ασθενέστερο δολάριο καθιστά τα πολύτιμα μέταλλα σε φθηνότερα για περισσότερους αγοραστές.

«Ο χρυσός συνήθως δεν έχει εσωτερικεύσει τις τελευταίες διαπραγματεύσεις για το κλείσιμο της κυβέρνησης των ΗΠΑ, αλλά ούτε βρισκόταν σε ένα ξέφρενο ράλι στην αγορά κατά τη διάρκεια προηγούμενων διαπραγματεύσεων», τόνισεο Νίκι Σιλς, επικεφαλής στρατηγικής μετάλλων της MKS PAMP με έδρα τη Γενεύη.

«Εσωτερικεύει την αναμενόμενη υποτονική αύξηση της απασχόλησης τον Σεπτέμβριο και ίσως κάποια απειλή κλεισίματος των ΗΠΑ» έσπευσε να συμπληρώσει σε συνέντευξή του στο Bloomberg.