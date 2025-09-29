Πολιτική | Διεθνή

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ορκίστηκε πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Πρόκειται για την πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει τη θέση της Αμερικανίδας Πρέσβεως στην Ελλάδα.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ορκίστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αναλαμβάνοντας επίσημα καθήκοντα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Πρόκειται για την πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει τη θέση της Αμερικανίδας Πρέσβεως στην Ελλάδα.

Στην τελετή παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Μάικλ Ρήγας, αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών για τη Διαχείριση και τους Πόρους, ο Μάικλ Κράτσιος, επικεφαλής τεχνολογίας του Λευκού Οίκου, ο πρόεδρος της οργάνωσης «Greeks for Trump» Χρήστος Μαραφάτσος, καθώς και ο γιος της νέας πρέσβεως.

Κατά την ορκωμοσία τονίστηκε ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα έχει ως αποστολή την προώθηση των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών και την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την Ελλάδα που είναι μια συμμαχική χώρα στο ΝΑΤΟ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

