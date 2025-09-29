Με κέρδη η συντριπτική πλειονότητα των μετοχών του FTSE Large Cap. Ξεχωρίζουν ανοδικά οι Metlen και Viohalco.

Στο γνώριμο μοτίβο… αναμονής των τελευταίων εβδομάδων κινείται τη Δευτέρα η Λεωφόρος Αθηνών, χωρίς εξάρσεις μέχρι στιγμής σε επίπεδο συναλλακτικής δραστηριότητας και με τις κινήσεις των επενδυτών να παραμένουν επιλεκτικές.

Δύο συνεδριάσεις απομένουν για τη συμπλήρωση του γ’ τριμήνου, με τον Γενικό Δείκτη να μην έχει πετύχει εδώ και έναν μήνα διαφυγή από τη ζώνη συσσώρευσης των 2.000-2.060 μονάδων και την αγορά να δείχνει ότι χρειάζεται καταλύτες προκειμένου να βρει κατεύθυνση.

Κάτι που περιγράφει σε σημερινή έκθεσή της και η HSBC, υποβαθμίζοντας σε neutral τη σύσταση για τις ελληνικές μετοχές. Οι αναλυτές του οίκου σημειώνουν ότι «μεγάλο μέρος των θετικών καταλυτών, σχετικά με τις δομικές μεταρρυθμίσεις, τη δημοσιονομική προσαρμογή και τη βελτίωση των μερισματικών αποδόσεων έχει ήδη τιμολογηθεί» στα τρέχοντα επίπεδα. Προσθέτουν, επίσης, ότι βλέπουν «λιγότερους καταλύτες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ουσιαστική υπεραπόδοση».

Η HSBC, μεταξύ άλλων, εκφράζει ανησυχία για τις επιπτώσεις της πιθανής αναβάθμισης του ΧΑ σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς, καθώς περισσότερες εταιρείες θα μπορούσαν να επαναταξινομηθούν ως small caps στο σύμπαν των ανεπτυγμένων αγορών και να… αγνοηθούν. Παράλληλα, εκτιμά η HSBC, τα funds που επενδύουν σε αναδυόμενες αγορές ενδέχεται σταδιακά να μειώσουν την έκθεσή τους στην Ελλάδα.

Σε ό, το αφορά την τεχνική εικόνα, η Fast Finance σχολιάζει σήμερα ότι πιθανότατα, χρονικά, «δεν έχει ιδιαίτερες αντοχές οπότε η κατεύθυνση θα δοθεί σύντομα». Οι αντιστάσεις για τον Γενικό Δείκτη τοποθετούνται στις 2.050 και 2.068 μονάδες, με επόμενο επίπεδο τις 2.100. Οι 2.020 μονάδες είναι επίπεδο που συντηρεί την τάση και είναι σημαντικό να διατηρηθεί σε εβδομαδιαίο κλείσιμο.

Λίγο πριν τις 11:30 ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.048,89 μονάδες με κέρδη 0,84%, κινούμενος ανοδικά από την έναρξη των συναλλαγών. Παρόμοια κίνηση και για τον τραπεζικό δείκτη στο +0,86% και τις 2.280,01 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό 67 μετοχές διαπραγματεύονται ενισχυμένες, έναντι 36 καθοδικών και 48 αμετάβλητων.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής στα 27,19 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 3,62 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχωρίζει η Metlen με άνοδο 3,01% στα 48,54 ευρώ, ενώ με κέρδη άνω του 1% ακολουθούν οι μετοχές των ElvalHalcor, Viohalco, ΕΤΕ και Τρ. Κύπρου,

Στον αντίποδα, πτωτικά κινούνται μόνο οι ΕΥΔΑΠ και Cenergy σε ποσοστό 1,65% και 0,97% αντίστοιχα.