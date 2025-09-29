Επιχειρήσεις | Τράπεζες

Alpha Bank: Απέκτησε 1,399 εκατ. ίδιες μετοχές έναντι 4,913 εκατ. ευρώ

Με μέση τιμή κτήσης 3,5106 ευρώ ανά μετοχή.

Στην αγορά 1,399 εκατ. ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών με κόστος 4,913 εκατ. ευρώ προχώρησε η Alpha Bank.

Ειδικότερα, κατά το διάστημα 22.09.2025 – 26.09.2025, απέκτησε συνολικά 1.399.761 ίδιες μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 3,5106 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό κόστος 4.913.991,54 ευρώ.

Οι ως άνω αγορές αναλύονται ως ακολούθως:

Kατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Τράπεζα ενημερώνει ότι κατέχει συνολικά ίδιες μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 0,1213% του συνόλου των μετοχών της.

