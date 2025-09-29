Πολιτική | Διεθνή

Μεντβέντεφ: Η Ευρώπη δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά έναν πόλεμο με τη Ρωσία

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Μεντβέντεφ: Η Ευρώπη δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά έναν πόλεμο με τη Ρωσία
Η Ρωσία, δήλωσε ο Μεντβέντεφ μέσω Telegram, δεν χρειάζεται ένα τέτοιο πόλεμο.

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε σήμερα ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αντέξει έναν πόλεμο κατά της Ρωσίας αλλά ότι εάν οι ηγέτες της κάνουν το λάθος και πυροδοτήσουν έναν πόλεμο τότε αυτός θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε σύγκρουση με όπλα μαζικής καταστροφής.

Η Ρωσία, δήλωσε ο Μεντβέντεφ μέσω Telegram, δεν χρειάζεται ένα τέτοιο πόλεμο.

«Πολύ απλά δεν μπορούν να αντέξουν ένα πόλεμο με τη Ρωσία», δήλωσε ο Μεντβέντεφ για τις ευρωπαϊκές δυνάμεις, προσθέτοντας ότι «πάντα υπάρχει η πιθανότητα ενός μοιραίου λάθους».

«Και μια τέτοια σύγκρουση έχει τον απολύτως πραγματικό κίνδυνο να κλιμακωθεί σε πόλεμο με τη χρήση όπλων μαζικής καταστροφής», δήλωσε ο Μεντβέντεφ που τώρα είναι αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Επιχειρήσεις στήνει στην Αθήνα ο Τζόρτζε Τζόκοβιτς

Στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες των πολιτικών

Όλες οι αλλαγές στα τεκμήρια διαβίωσης: Τι θα ισχύσει από φέτος για κατοικίες, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής

tags:
Ρωσία
Ευρώπη
Ευρωπαϊκή Ένωση
Πόλεμος

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider