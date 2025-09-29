Βάρεσε κανόνι η First Brands - Κατέθεσε αίτηση πτώχευσης στις ΗΠΑ

Στα γνωστά εμπορικά σήματα της First Brands περιλαμβάνονται τα φρένα Raybestos, οι λεπίδες υαλοκαθαριστήρων TRICO και τα προϊόντα φιλτραρίσματος FRAM.

Αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς πτώχευσης σύμφωνα με το Κεφάλαιο 11 κατέθεσε η First Brands με τις υποχρεώσεις της να κυμαίνονται μεταξύ 10 και 50 δισ. δολαρίων και τα assets της να μην ξεπερνούν τα 10 δισ. δολάρια, με τους FT να μιλούν για «μία από τις πιο εντυπωσιακές καταρρεύσεις στις ιδιωτικές αγορές τα τελευταία χρόνια».

Η υπαγωγή της στο Κεφάλαιο 11 αφορά αποκλειστικά τις δραστηριότητές της στις ΗΠΑ, έχοντας λάβει δάνεια ύψους 1,1 δισ. δολαρίων για να υποστηρίξει, όπως είχε προαναγγελθεί, χωρίς να επηρεάζονται τα activities της στις υπόλοιπες χώρες που λειτουργεί.

Τα οικονομικά προβλήματα του προμηθευτή ανταλλακτικών αυτοκινήτων προήλθαν από την ισχυρή εξάρτησή του από ξένα δάνεια αντί για την ενίσχυση των μελλοντικών ροών του, προσελκύοντας σορτάκηδες όπως οι Apollo Global Management και Diameter Capital Partners.

Η προβληματική ανάπτυξή της τροφοδοτήθηκε σε μεγάλο βαθμό από εξαγορές προϊόντων με χρηματοδότηση μέσα από χρέη. Δανείστηκε κυρίως στην αγορά δανείων με μόχλευση και έχει αναφέρει οφειλές 6 δισ. δολαρίων.

Η πίεση εντάθηκε τον Αύγουστο, όταν η First Brands σταμάτησε την αναχρηματοδότηση του χρέους της προκαλώντας ανησυχία στους επενδυτές, ενώ σε συνδυασμό με την πρόσφατη πτώχευση της εταιρείας χορήγησης υποθηκών υψηλού κινδύνου Tricolor Holdings, έχουν πυροδοτηθεί φόβοι για ευρύτερη πίεση στις αγορές δανείων και πίστωσης.

Αυτό που «σοκάρει» όμως, εκτός των άλλων, είναι και η ταχύτητα με την οποία επιδεινώθηκε η οικονομική θέση της «First Brands», αφού έως και πριν από περίπου δύο εβδομάδες η κατάσταση αναφορικά με τα οικονομικά της εταιρείας έδειχνε να είναι ελεγχόμενη και η όποια ανησυχία συγκρατημένη.

Ωστόσο πλέον, όπως σημειώνουν οι FT, «αυτή η μεγάλης κλίμακας πτώχευση θα μπορούσε να προκαλέσει τρόμο στη βιομηχανία ανταλλακτικών αυτοκινήτων, η οποία ήδη πλήττεται από τις δασμολογικές πολιτικές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ λόγω της μεγάλης εξάρτησής της από την ξένη παραγωγή»