Unibios: Επιστροφή κεφαλαίου ποσού 0,025 ευρώ/μετοχή

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 16.10.2025

Επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,025 ανά μετοχή ανακοίνωσε η Unibios καθώς η ΓΣ της αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των €429.751,15 Ευρώ.

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 Ευρώ σε 0,275 Ευρώ.

Στην συνέχεια και κατά την ιδία Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών κατά το ποσό των €429.751,15 ευρώ με την Αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών από είκοσι επτά και μισό λεπτά του ευρώ (0,275€) σε τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30€) εκάστη.

Μετά τις ως άνω αλλαγές, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 5.157.013,80 € και διαιρείται σε 17.190.046 μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30€) εκάστη, όλες κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης με την με Κωδικό αριθ. Καταχώρησης 5500449/15.09.2025 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας. Το Χρηματιστήριο Αθηνών ενημερώθηκε στις 26.09.2025 για την αλλαγή της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας και για την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,025 ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 09.10.2025 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με ονομαστική αξία, 0,30 Ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,025 ανά μετοχή. οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με ονομαστική αξία, 0,30 Ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,025 ανά μετοχή. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 10.10.2025 δηλαδή την επομένη της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος απόληψης κεφαλαίου για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία.

Η καταβολή των μετρητών για το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί στις 16.10.2025 από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ (ATHEXCSD), μέσω των Συμμετεχόντων των λογαριασμών αξιογράφων στο ΣΑΤ ως ακολούθως:

Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο ΣΑΤ (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις της.

Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο ΣΑΤ, υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται από την ATHEXCSD μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων.