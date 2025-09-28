OPEC+: Πιθανή νέα αύξηση της παραγωγής πετρελαίου τον Νοέμβριο

Οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν κατά τη συνεδρίαση του οργανισμού στις 5 Οκτωβρίου.

Ο OPEC+ πιθανότατα θα αυξήσει ξανά την παραγωγή πετρελαίου τον Νοέμβριο, καθώς η ομάδα συνεχίζει τη στρατηγική της για την ανάκτηση του μεριδίου της στην παγκόσμια αγορά, σύμφωνα με άτομα που έχουν γνώση του θέματος.

Η συμμαχία των πετρελαιοπαραγωγών χωρών υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας θα εξετάσει την προσθήκη τουλάχιστον ίσης ποσότητας με την προγραμματισμένη αύξηση των 137.000 βαρελιών ημερησίως για τον Οκτώβριο, όταν συνεδριάσει διαδικτυακά στις 5 Οκτωβρίου, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, που μίλησαν στο Bloomberg υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών και οι σύμμαχοί του έχουν αρχίσει να επαναφέρουν ένα νέο επίπεδο «παγωμένης» παραγωγής, που ανέρχεται σε 1,66 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, σε μηνιαίες φάσεις, παρά τις προειδοποιήσεις από τη βιομηχανία πετρελαίου για επικείμενη υπερπροσφορά.

Μέχρι στιγμής, η αγορά πετρελαίου έχει απορροφήσει τα επιπλέον βαρέλια χωρίς σημαντικές αναταράξεις, και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent έχουν αυξηθεί κατά 3% αυτόν τον μήνα.

Ωστόσο, η προγραμματισμένη αύξηση του Οκτωβρίου είναι σημαντικά μικρότερη από τις αυξήσεις που ανακοινώθηκαν τους δύο προηγούμενους μήνες, και οι εκπρόσωποι των χωρών του OPEC+ είχαν επισημάνει τότε ότι η πραγματική αύξηση προσφοράς θα ήταν ακόμη μικρότερη, καθώς ορισμένες χώρες δεν διαθέτουν τη δυνατότητα να αυξήσουν την παραγωγή τους.

Η επερχόμενη συνεδρίαση πραγματοποιείται επίσης στο πλαίσιο της προγραμματισμένης επίσκεψης του Σαουδάραβα πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στην Ουάσιγκτον τον Νοέμβριο. Εκεί θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένα καλέσει για χαμηλότερες τιμές καυσίμων, ενώ προσπαθεί να περιορίσει τον πληθωρισμό και να μειώσει τα επιτόκια.

Πάντως, δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση, και οι διαβουλεύσεις μπορεί να εξελιχθούν μέχρι τη συνεδρίαση της επόμενης Κυριακής, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.