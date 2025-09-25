Ειδήσεις | Ελλάδα

Υπ. Παιδείας: Προσλήψεις 1.556 μελών ΕΕΠ - ΕΒΠ

Newsroom
Υπ. Παιδείας: Προσλήψεις 1.556 μελών ΕΕΠ - ΕΒΠ
Οι προσλαμβανόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τετάρτη 1 έως και την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025.

Προσλαμβάνονται 1.556 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2025-2026 όπως έκανε γνωστό το υπουργείο Παιδείας.

Ο πίνακας ΕΔΩ

Οι προσλήψεις έχουν ως εξής:

  • Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) → 352
  • Στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη) → 824
  • Στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) → 270
  • Στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ → 60
  • Στις Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ → 50

ΕΔΩ έχουν αναρτηθεί πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας.

tags:
Εκπαίδευση
Προσλήψεις
Υπουργείο Παιδείας

