ΧΑ: Στο νήμα έκανε το 5x5 ο Γενικός Δείκτης

Αν και κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος σε όλη σχεδόν τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης ανέκτησε θετικό πρόσημο στις δημοπρασίες. Ξεχώρισε στον FTSE Large Cap το άλμα των Lamda Development και Τρ. Κύπρου.

Αν και κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος σε όλη σχεδόν τη διάρκεια της συνεδρίασης, με κάποια στιγμιαία ανοδικά γυρίσματα και χωρίς να κλιμακωθούν ιδιαιτέρως οι πιέσεις, ο Γενικός Δείκτης ανέκτησε τελικά θετικό πρόσημο στις δημοπρασίες και συμπλήρωσε πέντε διαδοχικές κερδοφόρες συνεδριάσεις.

Ουσιαστικά όλη η συνεδρίαση εξελίχθηκε σε μια… διελκυστίνδα μεταξύ αγοραστών και πωλητών, κάτι που αντικατοπτρίζεται και στην αναλογία 1:1 μεταξύ ανοδικών/καθοδικών μετοχών, καθώς 57 μετοχές έκλεισαν ενισχυμένες, 55 με απώλειες και 39 αμετάβλητες.

Αισθητά αυξημένος ο τζίρος, καθώς διαμορφώθηκε σε 226,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ωστόσο μεγάλο μέρος, ήτοι 61,20 εκατ. ευρώ, αφορούσε προσυμφωνημένες συναλλαγές. Μεταξύ των τελευταίων ξεχώρισαν τα 8 πακέτα στην Alpha Bank, συνολικής αξίας 50,38 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών, τα δύο μεγαλύτερα, που αντιστοιχούν στο 0,51% του μετοχικού της κεφαλαίου, αφορούσαν 6,37 εκατ. τεμάχια στα 3,513 ευρώ ανά μετοχή και 5,37 εκατ. τεμάχια στην τιμή των 3,507 ευρώ ανά μετοχή.

Στον FTSE Large Cap η «μάχη» αγοραστών-πωλητών οδήγησε 10 τίτλους σε θετικό έδαφος, 9 σε αρνητικό και 6 αμετάβλητους. Ισορροπημένη η εικόνα και στον FTSE Mid Cap -με 8 ανοδικούς και 10 καθοδικούς- όπου ανοδικά ξεχώρισαν οι Trade Estates (+1,96%) και Πλαστικά Θράκης (+1,13%), ενώ στον αντίποδα βρέθηκαν οι ΕΧΑΕ και Alumil με απώλειες 2,38% και 1,83% αντίστοιχα.

Για τον Γενικό Δείκτη οι συναλλαγές ολοκληρώθηκαν στις 2.065,36 μονάδες, με οριακή άνοδο 0,11%, ενώ ο δείκτης των τραπεζών υπεραπέδωσε εκ νέου, με άνοδο 0,70% στις 2.286,91 μονάδες.

Στη σύνθεση του ΔΤΡ ξεχώρισε το άλμα 3,62% της Τρ. Κύπρου στα 8,02 ευρώ και η άνοδος 2,21% της Credia στα 1,57 ευρώ. Αξιόλογα κέρδη και για την Optima που ενισχύθηκε 1,58% στα 8,38 ευρώ, ενώ κέρδη άνω του 1% κατέγραψαν και οι Eurobank (+1,23%) και Τρ. Πειραιώς (+1,16%) στα 3,36 και 7,34 ευρώ αντίστοιχα. Αντίθετα, με οριακές απώλειες έκλεισε η ΕΤΕ (-0,24%) στα 12,27 ευρώ, όπως και η Alpha Bank (-0,28%) στα 3,53 ευρώ.

Στον FTSE Large Cap, η μετοχή της Lamda Development βρέθηκε στην κορυφή με άλμα 4,84% και σε νέα υψηλά, στα 7,80 ευρώ. Πέραν των τραπεζών, η ElvalHalcor ενισχύθηκε 2,23% στα 2,98 ευρώ, η Motor Oil 1,85% στα 26,44 ευρώ, και οι τίτλοι των Helleniq Energy, Viohalco και ΔΑΑ ακολούθησαν ενισχυμένοι σε ποσοστό 1,07%, 0,83% και 0,10% αντίστοιχα.

Χωρίς μεταβολή στο κλείσιμο έξι μετοχές: Aktor στα 8,17 ευρώ, Cenergy στα 12,38 ευρώ, Aegean στα 13,66 ευρώ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 22,86 ευρώ, ΕΥΔΑΠ στα 7,08 ευρώ και ΟΠΑΠ στα 20,20 ευρώ.

Σε αρνητικό έδαφος τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν οι Jumbo και Τιτάν υποχωρώντας 2,24% και 1,40% αντίστοιχα. Στο -1,36% ο τίτλος της Σαράντης, στο -1,20% του ΟΤΕ, ενώ απώλειες μικρότερες του 1% κατέγραψαν οι ΔΕΗ (-0,49%) και Metlen (-0,40%).