Wall Street: Τεχνολογία και Πάουελ τερμάτισαν το ανοδικό σερί

«Βουτιά» 3% για την Nvidia, στο -4% η Amazon.

Με απώλειες ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Τρίτης οι κυριότεροι δείκτες στην Wall Street, καθώς η αγορά έκανε ένα βήμα πίσω από τα ρεκόρ των προηγούμενων συνεδριάσεων, με το επενδυτικό ενδιαφέρον να εστιάζεται στις δηλώσεις του επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, μία εβδομάδα μετά την πρώτη μείωση των επιτοκίων για πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο του 2024.

Πιο αναλυτικά, ο Dow Jones έκλεισε με απώλειες 88 μονάδων ή 0,19% και διαμορφώθηκε στις 46.292 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 έχασε 0,55% και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 6.656 μονάδες, αν και ενδοσυνεδριακά έφτασε σε νέα ιστορικά υψηλά, όπως και βιομηχανικός δείκτης. Πρόκειται για την πρώτη συνεδρίαση με απώλειες στις τελευταίες τέσσερις για τον S&P 500, ο οποίος τη Δευτέρα πέτυχε νέα ιστορικά υψηλά. Ισχυρότερες πιέσεις, τέλος, στον τεχνολογικό κλάδο, με τον Nasdaq να υποχωρεί κατά 0,95% στις 22.573 μονάδες.

Στο ταμπλό της συνεδρίασης, ισχυρές απώλειες σχεδόν 3% σημείωσε η μετοχή της Nvidia, διαγράφοντας μέρος των κερδών που έφερε η ανακοίνωση της συμφωνίας μαμούθ με την OpenAΙ για επενδύσεις 100 δισ. δολαρίων, καθώς ορισμένοι επενδυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί με τις λεπτομέρειες του deal, «βλέποντας» αρκετές ομοιότητες με τις συνθήκες που οδήγησαν στη φούσκα του dot.com στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Απώλειες 4,3% και για τη μετοχή της Oracle, η οποία ωστόσο εξακολουθεί να σημειώνει ράλι άνω του 50% το τελευταίο τρίμηνο λόγω των αισιόδοξων εκτιμήσεων για την πορεία των πωλήσεων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Πτώση 4% σημείωσε και η μετοχή της Amazon.

Νωρίτερα, μιλώντας από το βήμα του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Γκρέιτερ Πρόβιντενς στο Ρόουντ Άιλαντ, ο επικεφαλής της Fed Τζερόμ Πάουελ τόνισε πως «η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αντιμετωπίζει μία απαιτητική κατάσταση», καθώς βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο απότομης αναθέρμανσης του πληθωρισμού αλλά και με την αδύναμη ανάπτυξη της απασχόλησης στις ΗΠΑ.

«Οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό τείνουν προς τα πάνω και οι κίνδυνοι για την απασχόληση προς τα κάτω – μια δύσκολη κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της Fed, σημειώνοντας ότι υπάρχει κίνδυνος αφενός αύξησης του πληθωρισμού από μία βιαστική κίνηση, και αφετέρου ενδεχομένως να αυξηθεί η ανεργία εάν ακολουθήσει αργό ρυθμό.

Παράλληλα, ο Πάουελ δεν έδωσε καμία ένδειξη για το πότε πιστεύει ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα θα προχωρήσει στην επόμενη μείωση των επιτοκίων.

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι θεωρεί τις μετοχές είναι υπερτιμημένες στην παρούσα φάση: «Εξετάζουμε τις οικονομικές συνθήκες και αναρωτιόμαστε αν οι πολιτικές τις επηρεάζουν με τον τρόπο που επιδιώκουμε. Αλλά έχετε δίκιο, με βάση πολλά κριτήρια, για παράδειγμα, οι τιμές των μετοχών είναι αρκετά υψηλές». Ωστόσο, παρά την εκτίμησή του αυτή, διευκρίνισε ότι «δεν είναι περίοδος αυξημένων κινδύνων για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα».

Στα μάκρο της ημέρας, νέα επιβράδυνση κατάγραψε η επιχειρηματική δραστηριότητα στις ΗΠΑ, καθώς οι αμερικανικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις των δασμών αλλά και τη μειωμένη ζήτηση εκ μέρους των καταναλωτών.

Ειδικότερα, ο σύνθετος PMI που καταρτίζει η S&P Global για υπηρεσίες και μεταποίηση υποχώρησε τον Σεπτέμβριο σε χαμηλό τριών μηνών στις 53,9 μονάδες τον Σεπτέμβριο έναντι 54,5 τον Αύγουστο.

Ο δείκτης για τις επιχειρήσεις στον κλάδο των υπηρεσιών υποχώρησε επίσης σε χαμηλό τριών μηνών στις 53,9 μονάδες τον Σεπτέμβριο έναντι 54,5 τον Αύγουστο. Στον αντίποδα, ο μεταποιητικός δείκτης έπεσε σε χαμηλό 2 μηνών στις 52 μονάδες, από το υψηλό τριετίας που είχε καταγράψει τον Αύγουστο στις 53 μονάδες.

Σημειώνεται, τέλος, πως την Παρασκευή αναμένονται τα στοιχεία Αυγούστου για τον δείκτη προσωπικής κατανάλωσης (PCE), ο οποίος και αποτελεί τον προτιμώμενο δείκτη για τον πληθωρισμό από την Fed, ενώ στον ορίζοντα διαφαίνεται ακόμα μία πιθανότητα ενός ομοσπονδιακού shutdown στις ΗΠΑ, με την προθεσμία για μία συμφωνία μεταξύ Ρεπουμπλικανών και των Δημοκρατικών για την χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης εκπνέει στις 30 Σεπτεμβρίου.