Νέο ρεκόρ και ολοταχώς για τα 4.000 δολάρια ο χρυσός

Χωρίς φρένα το ράλι των τιμών του μετάλλου.

Ακόμα ένα ιστορικό υψηλό κατέρριψαν την Τρίτη οι τιμές του χρυσού, με το μέταλλο να συνεχίζει χωρίς φρένα το ράλι που πυροδότησε η αισιοδοξία πως η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα συνεχίσει να μειώνει τα επιτόκιά της, μετά την πρώτη μείωση από τον Δεκέμβριο του 2024 την προηγούμενη εβδομάδα.

Πιο αναλυτικά, οι τιμές του χρυσού στην spot αγορά ενισχύθηκαν κατά 0,8% στα 3.777,80 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια παράδοσης Δεκεμβρίου στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης έκλεισαν στα 3.815,70 δολάρια, καταγράφοντας κέρδη 1,1%.

«Ο χρυσός δέχεται ικανοποιητική ζήτηση από θεσμικούς επενδυτές, οι οποίοι ίσως και να εγκαταλείπουν τις μετοχές καθώς οι αγορές αυτές φτάνουν στο peak τους», αναφέρει στο CNBC ο ανεξάρτητος αναλυτής Ρος Νόρμαν, σημειώνοντας παράλληλα πως η παρουσία του Στίβεν Μίραν -εκλεκτού του Ντόναλντ Τραμπ- στο διοικητικό συμβόυλιο της Fed ενισχύει τις ελπίδες των επενδυτών για περαιτέρω μειώσεις στα επιτόκια.

«Η στάση του Μίραν σίγουρα ενισχύει την προσδοκία για μεγαλύτερες μειώσεις επιτοκίων, καθώς φαίνεται ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι πρόθυμη να προωθήσει κάτι τέτοιο, και αυτό είναι ένα θετικό για τον χρυσό αποτέλεσμα», δήλωσε ακόμα ο Νόρμαν.

Υπενθυμίζεται πως το νέο μέλος στο διοικητικό συμβούλιο της Fed ζήτησε επιθετικές μειώσεις επιτοκίων τη Δευτέρα, προσθέτοντας ότι η Fed παρερμηνεύει πόσο αυστηρή έχει θέσει τη νομισματική πολιτική και θα θέσει σε κίνδυνο την αγορά εργασίας.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ μείωσε τα επιτόκια της κατά 0,25%, για πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο του 2024, ενώ οι επενδυτές βλέπουν δύο μειώσεις των 25 μονάδων βάσης, μία τον Οκτώβριο και μία τον Δεκέμβριο, με πιθανότητα 90% και 73% αντίστοιχα, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.