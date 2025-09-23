Tax & Labour

e-ΕΦΚΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με το ύψος της μέσης σύνταξης

Διευκρινίσεις αναφορικά με το ύψος της μέσης σύνταξης, που περιέχεται στην έκθεση «ΗΛΙΟΣ», παρέχει ο e-ΕΦΚΑ «προς αποκατάσταση της πραγματικότητας, μετά από δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών με ανακριβή στοιχεία».

Συγκεκριμένα, σε σχετική ανακοίνωση, η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ επισημαίνει ότι το Ενιαίο Σύστημα Ελέγχου & Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ», που λειτουργεί από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. από το 2013, συγκεντρώνει σε μηνιαία βάση τα στοιχεία πληρωμών από όλους τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, διασφαλίζοντας την ορθότητα, την πληρότητα και τη διαφάνεια στη διαδικασία καταβολής των συντάξεων.

Σύμφωνα με την έκθεση «ΗΛΙΟΣ» της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., τα ορθά στοιχεία που αφορούν στις συντάξεις του μηνός Ιουλίου 2025 αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο e-ΕΦΚΑ τονίζει ότι εξακολουθεί με συνέπεια και αξιοπιστία να παρέχει ακριβή και τα έγκυρα δεδομένα για τις συντάξεις, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη προς το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.

Τέλος, υπογραμμίζει ότι όλες οι εκθέσεις «ΗΛΙΟΣ» είναι διαθέσιμες εδώ.

