Ερντογάν: «Δεν υπάρχει πόλεμος στη Γάζα, αυτό είναι εισβολή, γενοκτονία»

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images
Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάλεσε σήμερα και άλλες χώρες να αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης, ζητώντας να υπάρξει κατάπαυση του πυρός, το συντομότερο δυνατόν, στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάλεσε σήμερα και άλλες χώρες να αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης, ζητώντας να υπάρξει κατάπαυση του πυρός, το συντομότερο δυνατόν, στη Λωρίδα της Γάζας.

«Μια γενοκτονία συνεχίζεται στη Γάζα, την ώρα που εμείς συναντιόμαστε εδώ αθώοι άνθρωποι πεθαίνουν» είπε ο Ερντογάν στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε να επιτραπεί η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα και να καταστεί υπόλογη η «ομάδα γενοκτονίας», όπως την αποκάλεσε. «Δεν υπάρχει πόλεμος στη Γάζα, δεν υπάρχουν δύο πλευρές στη Γάζα, αυτό είναι εισβολή, γενοκτονία, μια πολιτική μαζικής σφαγής», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

