Eli Lilly: Επενδύει 6,5 δισ. ευρώ σε νέο εργοστάσιο στο Χιούστον

Επένδυση ύψους 6,5 δισ. δολαρίων πρόκειται να υλοποιήσει στο Χιούστον του Τέξας η Eli Lilly για την κατασκευή μονάδας παραγωγής με στόχο την ενίσχυση της παραγωγής της γραμμής φαρμάκων «μικρών μορίων» που περιλαμβάνουν το πειραματικό της φάρμακο κατά της παχυσαρκίας.

Πρόκειται για την δεύτερη από μία σειρά προγραμματισμένων επενδύσεων της φαρμακοβιομηχανίας στις ΗΠΑ. Τον Φεβρουάριο, η εταιρεία είχε ανακοινώσει ότι θα δαπανήσει τουλάχιστον 27 δισ. δολάρια για την κατασκευή νέων εγχώριων εργοστασίων, έπειτα από την προηγούμενη επένδυση των 23 δισ. το 2020.

Όπως μεταδίδει το CNBC, η Eli Lilly θα ανακοινώσει ακόμα δύο τοποθεσίες στις ΗΠΑ μέσα στο έτος και αναμένει ότι η κατασκευή φαρμάκων και στα τέσσερα εργοστάσια θα ξεκινήσει μέσα σε πέντε χρόνια.

Η πρόσθετη αυτή παραγωγική ικανότητα για το οrforglipron, το χάπι κατά της παχυσαρκίας της Eli Lilly, είναι κρίσιμη καθώς η εταιρεία αγωνίζεται να το φέρει στην αγορά και να διατηρήσει την κυριαρχία της στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των GLP-1. Η Eli Lilly και η Novo Nordisk είχαν στο παρελθόν αντιμετωπίσει περιορισμούς στην προσφορά των υφιστάμενων εβδομαδιαίων ενέσιμων θεραπειών τους, καθώς η ζήτηση εκτοξευόταν στις ΗΠΑ.

«Η νέα μας εγκατάσταση στο Χιούστον θα ενισχύσει την ικανότητα της Eli Lilly να παράγει το orforglipron σε μεγάλη κλίμακα και, εφόσον εγκριθεί, θα βοηθήσει να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό του ως θεραπεία για την παχυσαρκία και τον διαβήτη τύπου 2 για δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως που προτιμούν την ευκολία ενός χαπιού που μπορεί να ληφθεί χωρίς περιορισμούς σε τροφή και νερό», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Eli Lilly, David Ricks.

Η Eli Lilly ανέφερε ότι το νέο εργοστάσιο στο Χιούστον θα επικεντρωθεί στην παραγωγή του orforglipron και της υπό ανάπτυξη σειράς άλλων φαρμάκων μικρών μορίων για διάφορες ασθένειες, συμπεριλαμβανομένων των καρδιομεταβολικών παθήσεων, της ογκολογίας, της ανοσολογίας και της νευροεπιστήμης. Τα φάρμακα μικρών μορίων, που συχνά διατίθενται σε μορφή χαπιού, είναι πιο βολικά για τους ασθενείς από τα ενέσιμα φάρμακα και γενικά ευκολότερα και φθηνότερα να παραχθούν σε μεγάλη κλίμακα.

Επιπλέον, θα δημιουργηθούν 615 θέσεις εργασίας στην περιοχή του Χιούστον, μεταξύ των οποίων θέσεις για εξειδικευμένους μηχανικούς, επιστήμονες, προσωπικό λειτουργίας και τεχνικούς εργαστηρίων, καθώς και 4.000 θέσεις εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα.