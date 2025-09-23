Ταϊβάν: Δύο νεκροί και 30 αγνοούμενοι μετά το πέρασμα υπερτυφώνα

Η πυροσβεστική υπηρεσία της Ταϊβάν ανακοίνωσε ότι 30 άνθρωποι αγνοούνται και δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην ανατολική κομητεία Χουαλιέν, όπου μια ορεινή τεχνητή λίμνη υπερχείλισε λόγω ενός τυφώνα.

Η Ταϊβάν πλήττεται από χθες Δευτέρα από τον υπερτυφώνα Ραγκάσα, ο οποίος κατευθύνεται τώρα προς τις νότιες κινεζικές ακτές.

Η λίμνη, που σχηματίστηκε από κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από προηγούμενες έντονες βροχοπτώσεις στην αραιοκατοικημένη ανατολική Ταϊβάν, υπερχείλισε σήμερα το απόγευμα (τοπική ώρα) στέλνοντας ένα τείχος νερού στην πόλη Γκουανγκφού.

Η πυροσβεστική υπηρεσία ανέβασε τον αριθμό των αγνοουμένων στην Χουαλιέν μετά την πλημμύρα σε 30, με δύο θανάτους να αναφέρονται στην Γκουανγκφού.

Διασώστες από όλη την Ταϊβάν κατευθύνονται προς την Γκουανγκφού.

Η Ταϊβάν κατέγραψε σχεδόν 60 εκατοστά βροχόπτωσης στο ανατολικό τμήμα του νησιού λόγω του τυφώνα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ