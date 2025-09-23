Μεικτά πρόσημα στη Wall Street - Αρνητικό γύρισμα για S&P 500

Κέρδη σχεδόν 3% που καταγράφει η Boeing.

Τελευταία ενημέρωση 20:14

Με μεικτά πρόσημα κινούνται πλέον οι δείκτες στη Wall Street καθώς και ο S&P 500 γύρισε αρνητικά μετά το νέο ενδοσυνεδριακό υψηλό που κατέγραψε στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Οι επενδυτές άρχισαν να αμφιβάλλουν για τη βιωσιμότητα στην ανοδική τάση της τεχνητής νοημοσύνης.

Σε αυτό το κλίμα, βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημειώνει άνοδο 0,01% στις 46.386 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 υποχωρεί 0,25% στις 6.677 μονάδες, υποχωρώντας από τα επίπεδα ρεκόρ. Ο τεχνολογικός Nasdaq υποχωρεί 0,44% στις 22.690 μονάδες.

Η μετοχή της Boeing καταγράφει κέρδη σχεδόν 3%, μετά την ανακοίνωση του Τραμπ ότι υπέγραψε μία «τέλεια συμφωνία» με τον πρόεδρο του Ουζμπεκιστάν αξίας 8 δισ. δολαρίων αλλά και από τις συνομιλίες ΗΠΑ - Κίνας για «τεράστια» αγορά Boeing.

Στον αντίποδα, η μετοχή της Nvidia σημειώνει πτώση 2% και της Oracle κατά 4% καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες ως προς την τεχνητή νοημοσύνη, στον απόηχο της ανακοίνωσης για επένδυση 100 δισ. στην OpenAI για την κατασκευή data centers. Παρά το γεγονός ότι πυροδότησε βραχύβιο ράλι στη μετοχή της Nvidia και ώθησε τους δείκτες σε νέα ρεκόρ, κάποιοι επενδυτές αμφιβάλλουν ότι αρχίζουν να εμφανίζονται σημάδια «φούσκας».

Σύμφωνα με έρευνα της S&P Global για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας τον Σεπτέμβριο, ο δείκτης των επιχειρήσεων στον τομέα των υπηρεσιών που απασχολούν αρκετούς Αμερικανούς, υποχώρησε σε χαμηλό τριών μηνών στις 53,9 μονάδες τον Σεπτέμβριο έναντι 54,5 τον Αύγουστο.

Από την άλλη, ο δείκτης του κατασκευαστικού κλάδου - ο πιο επηρεασμένος από τους δασμούς - έπεσε σε χαμηλό 2 μηνών στις 52 μονάδες, από το υψηλό τριετίας που είχε καταγράψει τον Αύγουστο στις 53 μονάδες.

Μία μέτρηση πάνω από 50 υποδηλώνει ανάπτυξη, ωστόσο οι τελευταίες έρευνες περιλαμβάνουν και προειδοποιητικά σημάδια.

Παρά το γεγονός ότι οι μεγαλύτερες καταστροφικές επιπτώσεις των δασμών έχουν παρέλθει, οι αμερικανικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να προσαρμόζονται στα αυξημένα κόστη που σχετίζονται με το νέο καθεστώς αλλά και στην μειωμένη ζήτηση των καταναλωτών που τις έχει ωθήσει να περιορίσουν τις προσλήψεις.