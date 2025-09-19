ΧΑ: Εύθραυστη άνοδος για τον Γενικό Δείκτη

Ήπια άνοδος στη Λεωφόρο Αθηνών, όπου η τελική εικόνα θα καθοριστεί από την τριπλή λήξη παραγώγων και το rebalancing ευρωπαϊκών δεικτών. Ξεχωρίζουν ανοδικά ElvalHalcor και Viohalco στον FTSE Large Cap.

Upd. 15:05

Σε ήπιο τέμπο κινείται η Λεωφόρος Αθηνών την Παρασκευή, σε μία συνεδρίαση της οποίας η τελική εικόνα θα καθοριστεί από την τριπλή λήξη παραγώγων και το rebalancing σε μια σειρά ευρωπαϊκών δεικτών.

Οι εγχώριοι καταλύτες, που σε μεγάλο βαθμό εξαντλούνται μέχρι στιγμής σε ανακοινώσεις αποτελεσμάτων, εξακολουθούν να επηρεάζουν «στοχευμένα» μετοχές στο ελληνικό ταμπλό, ενώ λείπουν και οι «βοήθειες» από το εξωτερικό, με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται επίσης σε χαμηλούς τόνους.

Από το κλείσιμο της χθεσινής συνεδρίασης έως και σήμερα, είχαμε ανακοινώσεις αποτελεσμάτων από τις Viohalco, Profile, Κρι Κρι, Πλαστικά Θράκης, Lavipharm και Alpha Trust. Την ερχόμενη εβδομάδα και μέχρι το τέλος του μήνα ανακοινώνουν επίσης αποτελέσματα οι διοικήσεις των Alter Ego, Άβαξ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Ως προς το rebalancing, υπενθυμίζεται ότι από το κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης η μετοχή της Metlen εντάσσεται στη σύνθεση του βρετανικού FTSE 100, καθώς και στον ευρωπαϊκό FTSE EuroMid Index. Η Τρ. Κύπρου μπαίνει στον FTSE Emerging Europe Large Cap Index, ενώ η ElvalHalcor στον FTSE Emerging Europe Mid Cap Index. Επίσης, ο τίτλος της Coca-Cola HBC εντάσσεται στον Stoxx UK 50, η Eurobank στον Stoxx Emerging Europe Large Cap, οι μετοχές των Τιτάν και ΔΑΑ στον Stoxx Emerging Europe Mid Cap και η Aktor στον Stoxx Emerging Europe Small Cap. Ο τίτλος της Πετρόπουλος εισάγεται στον FTSE Emerging Europe MicroCap Index.

Σήμερα αναμένεται επίσης η αξιολόγηση του ελληνικού χρέους από τη Moody’s.

Στο μεταξύ, μια ακόμα θετική έκθεση έρχεται από το εξωτερικό για τις ελληνικές τράπεζες, καθώς η UBS βλέπει περιθώρια περαιτέρω ανόδου και ανεβάζει τις τιμές-στόχους στα 4,00 ευρώ για την Alpha Bank, στα 4,10 ευρώ για τη Eurobank, στα 14,90 ευρώ για την ΕΤΕ και στα 8,60 ευρώ για την Τρ. Πειραιώς.

Λίγο μετά τις 15:00 ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.031,15 μονάδες με άνοδο 0,20%. Νωρίτερα βρέθηκε στιγμιαία σε αρνητικό έδαφος, ενώ η μέχρι στιγμής εβδομαδιαία του απόδοση βρίσκεται στο -1,73%.

Οριακές απώλειες την ίδια στιγμή για τον τραπεζικό δείκτη που υποχωρεί 0,01% στις 2.189,06 μονάδες, ενώ στη σύνθεσή του ξεχωρίζουν οι πιέσεις άνω του 1% στην ΕΤΕ.

Στο σύνολο του ταμπλό 60 μετοχές βρίσκονται σε θετικό έδαφος, έναντι 52 σε αρνητικό και 39 αμετάβλητων, ενώ ο τζίρος διαμορφώνεται σε 110,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 2,30 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Πιο αναλυτικά από τον FTSE Large Cap, ξεχωρίζει ανοδικά η ElvalHalcor με κέρδη 3,61% στα 2,87 ευρώ, καθώς και η Viohalco ενισχυμένη 1,58% στα 7,07 ευρώ. Πάνω από 1% τα κέρδη και για τη Lamda Development στα 7,38 ευρώ, με τον ΟΠΑΠ να ακολουθεί στο +0,81% και τα 19,96 ευρώ.

Σε μικρότερο ποσοστό ενισχύονται, μεταξύ άλλων, οι μετοχές των Jumbo (+0,76%), Eurobank (+0,62%), ΟΤΕ (+0,36%), Alpha Bank (+0,33%), Aegean (+0,29%), ΔΕΗ (+0,21%), Τρ. Πειραιώς (+0,20%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,09%).

Στον αντίποδα, τις απώλειες 1,21% της ΕΤΕ (11,80 ευρώ) ακολουθούν, μεταξύ άλλων, οι ΕΥΔΑΠ (-0,99%), Σαράντης (-0,88%), Optima (-0,47%), Τιτάν (-0,28%) και Metlen (-0,10%), ενώ αμετάβλητη στα 41,38 ευρώ διαπραγματεύεται η μετοχή της Coca-Cola HBC.