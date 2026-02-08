Χατζηδάκης: Η μάχη με το βαθύ κράτος είναι συνεχής, δεν θα λογαριάσουμε το πολιτικό κόστος

Όλες αυτές οι παρεμβάσεις που προωθούμε είναι άμεσης εφαρμογής. Η εφαρμογή του θα ξεκινήσει χωρίς καθυστέρηση, τονίζει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Από την εξειδίκευση όσων ανακοίνωσε την περασμένη Τετάρτη στη μάχη της κυβέρνησης κατά της γραφειοκρατίας, ξεκινά η συνέντευξη του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη στην ιστοσελίδα www.mononews.gr.

Όπως χαρακτηριστικά, λοιπόν, αναφέρει, η κυβέρνηση δεν θυμήθηκε τώρα τη μάχη με το βαθύ κράτος. «Η δική μας κυβέρνηση είναι που έχει αναλάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες, όπως ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός του κράτους, η ταχεία απονομή των συντάξεων, η προώθηση της αξιολόγησης στο Δημόσιο και πιο πρόσφατα η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Το νομοσχέδιο για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη είναι ακόμα μια πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση».

Και, πιο συγκεκριμένα στη συνέχεια, «δίνουμε τέλος σε μια σειρά από υποθέσεις που σπάνε τα νεύρα των πολιτών, με λύσεις κοινής λογικής. Tην ίδια στιγμή, προχωρούμε και σε άλλες μεταρρυθμίσεις όπως η νομοθετική παρέμβαση για τις πολεοδομίες, η μεταρρύθμιση στον ΟΣΕ και η εισαγωγή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στο Δημόσιο.

Η μάχη με το βαθύ κράτος είναι συνεχής και είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε όσα περισσότερα μπορούμε, χωρίς να λογαριάζουμε το όποιο κόστος», διαμηνύει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Ειδικότερα, «στο νομοσχέδιο έχουμε μια σειρά από ρυθμίσεις σεβασμού στους πολίτες, οι οποίες έχουν αντιγραφειοκρατικό χαρακτήρα. Μεταξύ άλλων, προχωρούμε στην αντικατάσταση με υπεύθυνη δήλωση των δικαιολογητικών που έχει ήδη η δημόσια διοίκηση, όπως πτυχία, στρατολογικά έγγραφα, ληξιαρχική πράξη γάμου κλπ.

Και παράλληλα προβλέπουμε αυστηρές κυρώσεις για όσους "πονηρούληδες" κάνουν ανακριβείς δηλώσεις. Επιπλέον, ορίζουμε τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες το κράτος δεν θα διεκδικεί περιουσίες πολιτών, με οθωμανικά φιρμάνια.

Σκεφτείτε ότι, κατά καιρούς, το κράτος διεκδικούσε ολόκληρη τη Σαρωνίδα, τη μισή Καρδίτσα, πολυκατοικίες στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Αλλά ακόμη και σήμερα υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που πολίτες έχουν μετεγγεγραμμένο τίτλο εδώ και 50 χρόνια ή πριν 100 χρόνια, η διοίκηση είχε υποδείξει σε πρόσφυγες που να εγκατασταθούν, και σήμερα το κράτος ισχυρίζεται ότι δήθεν του ανήκουν αυτά τα ακίνητα, ταλαιπωρώντας τους ανθρώπους αυτούς».

Επίσης, προσθέτει, «δίνουμε τη δυνατότητα επέκτασης και σε άλλους τομείς του πετυχημένου μοντέλου του ΕΦΚΑ με τους πιστοποιημένους επαγγελματίες. Ένα πεδίο με μεγάλη χρησιμότητα θα ήταν αυτό των αγροτικών επιδοτήσεων. Παράλληλα, έχουμε και μια σειρά από παρεμβάσεις για να μπορεί να ενημερώνεται ψηφιακά ο πολίτης για την πορεία της αίτησής του, για τα ωράρια των υπηρεσιών ή για να βρίσκει πιο εύκολα τις εγκυκλίους που ισχύουν.

Ενώ έχουμε και ορισμένες πρωτοβουλίες για την επιτάχυνση της διαδικασίας μεταβίβασης ακινήτων, που πρόκειται να έχουν ένα θετικό αποτύπωμα και στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας».

Εξ άλλου, συνεχίζει, «όλες αυτές οι παρεμβάσεις που προωθούμε είναι άμεσης εφαρμογής! Η εφαρμογή του θα ξεκινήσει χωρίς καθυστέρηση και η μια μετά την άλλη θα γίνουν όλες πράξη πριν από τις εθνικές εκλογές. Έχει υπάρξει άλλωστε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, πριν από την παρουσίασή τους».

Ενώ για την ενδεχόμενη μη αποδοχή υπεύθυνης δήλωσης, επικαλείται τις «σχετικές προβλέψεις και στο πειθαρχικό δίκαιο των υπαλλήλων. Επιπλέον, στο νομοσχέδιο ο Σύμβουλος Ακεραιότητας, ένας νέος σχετικά θεσμός που έχει να κάνει κυρίως με τις καταγγελίες εντός των υπηρεσιών, αναλαμβάνει μια νέα αρμοδιότητα, την εξέταση δηλαδή των καταγγελιών των πολιτών και αν είναι πειθαρχικού χαρακτήρα, θα τα διαβιβάζει αμέσως στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο. Επιπλέον, όσον αφορά την ανάρτηση των εγκυκλίων, ορίζουμε ρητά ότι αν περάσουν 6 μήνες από τη δημοσίευση του νόμου και δεν τις ανεβάσει μια υπηρεσία στην ιστοσελίδα της, τότε δεν θα ισχύουν».

Ενώ ειδικά για την ψηφιακή ενημέρωση για την πορεία της αίτησης και τα ωράρια των υπηρεσιών, «θα προβλέπονται ρητά κυρώσεις για όσους υπαλλήλους αναλάβουν αυτές τις δουλειές και δεν τις υλοποιήσουν. Ξέρω πως υπάρχουν ορισμένοι που θεωρούν ότι στην Ελλάδα μερικά πράγματα δεν γίνονται ή είναι προσκολλημένοι με αρνητικές παραδόσεις της δημόσιας διοίκησης. Εμείς, όμως, από την πλευρά μας έχουμε καθήκον να βελτιώσουμε την επαφή του πολίτη με το κράτος και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε».

Στο θέμα της Συνταγματικής Αναθεώρησης ο Κ. Χατζηδάκης υπογραμμίζει ότι «εξ ορισμού, οι συναινέσεις είναι προαπαιτούμενο για την αναθεώρηση των διατάξεων του Συντάγματος. Σε κάθε περίπτωση, όμως, εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε τη διαδικασία αυτή ως πεδίο πολιτικών διαξιφισμών. Αλλά ως μια μεγάλη ευκαιρία αφενός να κάνουμε έναν ειλικρινή διάλογο και αφετέρου να προωθήσουμε προτάσεις που θα κάνουν το κράτος μας πιο σύγχρονο. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε σύγχρονες εξελίξεις, όπως η τεχνητή νοημοσύνη ή η κλιματική αλλαγή», επισημαίνει επίσης.

Ταυτόχρονα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κάνει λόγο για «θεσμική επανεκκίνηση, η οποία μπορεί ταυτόχρονα να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στην εκτελεστική, τη νομοθετική και τη δικαστική εξουσία. Άλλωστε, οι ίδιοι οι πολίτες υποστηρίζουν στη μεγάλη πλειονότητα τους τις αλλαγές που ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε στην πρόσφατη τοποθέτησή του, π.χ. την καθιέρωση της αξιολόγησης στο Δημόσιο και την άρση της μονιμότητας ή την αναθεώρηση του άρθρου 16».

Ερωτηθείς για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων που θα συνδεθεί με την αξιολόγηση των υπηρεσιών τους, απαντά ως εξής: «Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει κάνει, πράγματι, μεγάλα βήματα στην προώθηση της αξιολόγησης στο Δημόσιο. Ωστόσο σήμερα, η κακή αξιολόγηση ενός υπαλλήλου οδηγεί τις περισσότερες φορές... στην επιμόρφωσή του.

Η πρότασή μας, λοιπόν, είναι η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων να συνδέεται με τη μονιμότητα. Όπως υπάρχουν εξαιρετικοί δημόσιοι υπάλληλοι που δουλεύουν και πέρα από το ωράριό τους για να προσφέρουν, έτσι μπορεί να υπάρχουν και ανεπίδεκτοι βελτιώσεων. Άρα τελικά η πρότασή μας λειτουργεί υπέρ των καλών και ευσυνείδητων υπαλλήλων, αλλά και υπέρ του συνόλου των πολιτών.

Όσοι βλέπουν νέες δήθεν "Πλατείες Κλαυθμώνος", αγνοούν ότι στην πραγματικότητα όλοι μας αξιολογούμαστε καθημερινά για τη δουλειά μας και ότι δεν μπορεί να υπάρχει μονάχα μια κοινωνική ομάδα που δεν θα αξιολογείται.

Και επιπλέον, αγνοούν τη διεθνή και ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Μπορεί άραγε η Ελλάδα να αποτελεί την εξαίρεση; Η δική μας απάντηση είναι πως όχι», κλείνει την απάντησή του στο θέμα.

Για το τετ-α-τετ του πρωθυπουργού της Ελλάδας Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο αντιπρόεδρος διαβεβαιώνει ότι «η κυβέρνηση προασπίζεται στην πράξη, κι όχι με λόγια, τα εθνικά μας συμφέροντα. Ωστόσο η θέση μας είναι σταθερά υπέρ του διαλόγου με την Τουρκία. Διότι είναι προτιμότερο να συνομιλείς με τον γείτονά σου, ακόμα κι αν δεν προκύπτει κάποια ουσιαστική εξέλιξη, παρά το αντίθετο».

Επικαλούμενος, ακόμη, τους τομείς στους οποίους έχει καταγραφεί πρόοδος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επαναλαμβάνει την ελληνική θέση: «Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει ότι η μόνη διαφορά που αναγνωρίζουμε είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών και πάντοτε με απόλυτο σεβασμό στους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Από εκεί και πέρα, όμως, είμαστε πάντοτε σε εγρήγορση και τα τελευταία 6,5 χρόνια έχουν αναληφθεί μια σειρά από πρωτοβουλίες που ενισχύουν σημαντικά αφενός την αποτρεπτική ισχύ της πατρίδας μας και αφετέρου τη θέση της. Τέτοιες πρωτοβουλίες είναι: οι Belharra και τα Rafale, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και τα οικολογικά πάρκα, η οριοθέτηση της ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, η συνεργασία με τις ΗΠΑ που αναβαθμίζεται διαρκώς κ.λ.π.».

Αλλάζοντας θέμα, και σε ερώτημα για τα μετεκλογικά σενάρια, ο Κ. Χατζηδάκης υπογραμμίζει τον στόχο της ΝΔ, που «όπως έχει τονίσει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι η αυτοδυναμία. Διότι θεωρούμε ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις λειτουργούν στην Ελλάδα με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα από ό,τι οι κυβερνήσεις συνεργασίας.

Πολύ περισσότερο, όταν και στις εκλογές του 2023 και σήμερα βλέπουμε ότι κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν επιθυμεί να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ούτε και με κανένα άλλο κόμμα βεβαίως.

Αυτό είναι κάτι που το βλέπουν και οι ίδιοι οι Έλληνες πολίτες που, είτε συμφωνούν είτε όχι με τη Νέα Δημοκρατία, καταλαβαίνουν, ότι υπό συνθήκες, θα μπορούσε να επικρατήσει πολιτική αστάθεια και την ίδια στιγμή να τεθεί σε κίνδυνο η πρόοδος που έχουμε σημειώσει τα τελευταία χρόνια». Και, υπενθυμίζει ότι «και το 2023, 5-6 μήνες πριν τις εκλογές όλοι πίστευαν ότι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας ήταν απολύτως ανέφικτη και τελικά πήραμε 41%».

Για το κόμμα Καρυστιανού, τέλος, σημειώνει: «Από τις τοποθετήσεις της κ. Καρυστιανού φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν κινείται στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, στον χώρο δηλαδή της κεντροδεξιάς και του πραγματισμού.

Αν αποφασίσει να κάνει κόμμα, τότε θα απευθυνθεί στους ψηφοφόρους των κομμάτων που, λιγότερο ή περισσότερο, κινούνται στον χώρο του λαϊκισμού. Δηλαδή του ΠΑΣΟΚ, της Ελληνικής Λύσης, της Πλεύσης Ελευθερίας, του κ. Τσίπρα, αν επιλέξει να κάνει κόμμα», καταλήγει.

