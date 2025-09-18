Άνοδος στις ευρωαγορές με καταλύτες τις κεντρικές τράπεζες

Ρυθμιστής των εξελίξεων οι αποφάσεις που πάρθηκαν σε επίπεδο νομισματικής πολιτικής.

Με θετικό τόνο ολοκλήρωσαν οι ευρωπαϊκές αγορές τη συνεδρίαση της Πέμπτη, με ρυθμιστή των εξελίξεων να αποτελούν οι αποφάσεις που πάρθηκαν σε επίπεδο νομισματικής πολιτικής. Αρχικά, υπήρξε η μείωση των επιτοκίων από την Fed, την πρώτη μέσα στο 2025 με περικοπή 0,25% μετά από εννέα διαδοχικές παύσεις, καθώς υπάρχουν σαφή σημάδια κόπωσης στην αγορά εργασίας και ευρύτερη επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, σε συνδυασμό με σχετικά υψηλές πληθωριστικές πιέσεις.

Στην καθιερωμένη συνέντευξη που ακολούθησε ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ χαρακτήρισε τη μείωση ως διαχείριση ρίσκου (risk management cut), περιορίζοντας τις προσδοκίες της αγορές για την έναρξη ενός μεγάλου κύκλου περικοπών στο κόστος δανεισμού, ενώ χαρακτήρισε δύσκολη την εξίσωση για την αμερικανική οικονομία, καθώς η αγορά εργασίας και ο πληθωρισμός βαδίζουν προς αντίθετες κατευθύνσεις.

Ακολούθησε η απόφαση της Τράπεζας της Αγγλίας (BoE) να διατηρήσει σταθερά στο 4% τα επιτόκια επικαλούμενη τον επιμένοντα πληθωρισμό, την αβέβαιη οικονομική ανάπτυξη και την αδύναμη αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (MPC) υπερψήφισε 7 προς 2 τα επιτόκια να παραμείνουν αμετάβλητα, με τα δύο μέλη να τάσσονται υπέρ μίας μείωσης επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Υ

Υπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,80% στις 555,01 μονάδες με τον Euro Stoxx 50 να κερδίζει 1,67% στις 5.459 μονάδες. Στους επιμέρους δείκτες, ο γαλλικός CAC 40 κατέγραψε άνοδο 0,87% στις 7.854 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX πρόσθεσε 1,35% στις 23.674 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 αναρριχήθηκε 0,21% στις 9.228 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB σκαρφάλωσε 0,84% στις 42.307 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 ισχυροποιήθηκε 0,31% στις 15.173 μονάδες.

Στα ταμπλό, κέρδη 6,22% πέτυχε η Novo Nordisk, αφού ο φαρμακευτικός γίγαντας δήλωσε ότι οι δοκιμές έδειξαν ότι το χάπι παχυσαρκίας Wegovy οδήγησε σε «σημαντική» απώλεια βάρους στους συμμετέχοντες.