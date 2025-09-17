Απώλειες στη Wall Street μετά τις δηλώσεις Πάουελ και τη Fed - Άνοδος μόνο για Dow Jones

Τα σχόλια του προέδρου της Fed περιόρισαν τις προσδοκίες της αγοράς για την έναρξη ενός μεγάλου κύκλου περικοπών στο κόστος δανεισμού.

Μεταβλητότητα και ήπιες απώλειες κατέγραψαν οι δείκτες της Wall Street την Τετάρτη, με εξαίρεση τον Dow Jones, καθώς το επενδυτικό κοινό, του οποίου το ηθικό ενισχύθηκε ελαφρώς μετά την ανακοίνωση της απόφασης της Federal Reserve να προβεί σε μείωση των επιτοκίων της κατά 0,25%, την πρώτη για το 2025, μετά από εννέα διαδοχικές παύσεις, «επέστρεψε» στην αβεβαιότητα μετά τη συνέντευξη Τύπου του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ.

Συγκεκριμένα, ο Πάουελ χαρακτήρισε ως διαχείριση ρίσκου (risk management cut) τη σημερινή μείωση, περιορίζοντας τις προσδοκίες της αγοράς για την έναρξη ενός μεγάλου κύκλου περικοπών στο κόστος δανεισμού, ενώ χαρακτήρισε δύσκολη την εξίσωση για την αμερικανική οικονομία, καθώς η αγορά εργασίας και ο πληθωρισμός βαδίζουν προς αντίθετες κατευθύνσεις.

«Οι επόμενες κινήσεις από τη Fed σχετικά με τα επιτόκια θα πραγματοποιηθούν με μεγάλη προσοχή τους μήνες που απομένουν στο 2025, ενώ θα σταθμίζουμε κάθε φορά τα νεότερα στοιχεία που θα έχουμε στη διάθεσή μας για τον πληθωρισμό και την αγορά εργασίας», επεσήμανε ο Τζερόμ Πάουελ, βάζοντας «φρένο» στις ελπίδες των επενδυτών για περαιτέρω «μεγάλες» μειώσεις των επιτοκίων στις μελλοντικές συνεδριάσεις.

Χαρακτήρισε δύσκολη την διττή αποστολή της Fed (σταθερότητα τιμών και μέγιστη απασχόληση) επισημαίνοντας ότι οι κίνδυνοι στον πληθωρισμό είναι ανοδικοί, ενώ οι κίνδυνοι στην απασχόληση είναι καθοδικοί. «Έχουμε αρχίσει να βλέπουμε αυξήσεις στις τιμές των αγαθών από τους δασμούς» διαπίστωσε, ενώ πρόσθεσε πως υπάρχει ξεκάθαρη επιβράδυνση στην αγορά εργασίας λόγω της κυβερνητικής πολιτικής για το μεταναστευτικό.

Υπό αυτό το πρίσμα, o Dow Jones κέρδισε 0572%, ή 260 μονάδες, στις 46.018 μονάδες, ενώ ο S&P 500 έχασε 0,09% στις 6.601 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq υποχώρησε 0,33% στις 22.261 μονάδες, συμπαρασυρόμενος από τις απώλειες που σημείωσαν κολοσσοί του τεχνολογικού κλάδου: Palantir (-1,2%), Alphabet (-0,6%), Amazon (-1%), Oracle (-1,7%), Broadcom (-3,9%).

Στο ταμπλό, η μετοχή της Nvidia υποχώρησε 2,7% μετά από δημοσίευμα των Financial Times που σημειώνει ότι ο τεχνολογικός κολοσσός, βάσει πηγών, δηλώνει «απογοήτευση» σχετικά με την απαγόρευση της Κίνας σε εταιρείες του ιδίου κλάδου να αγοράζουν ημιαγωγούς τεχνητής νοημοσύνης από αυτή.

Επιπλέον, η Alibaba ενισχύθηκε κατά 2,7% μετά την αναφορά των κινεζικών κρατικών μέσων ενημέρωσης ότι ο κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου εξασφάλισε έναν σημαντικό πελάτη για τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης του. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα CCTV, η China Unicom θα αναπτύξει τους επιταχυντές τεχνητής νοημοσύνης της Alibaba από τη μονάδα ημιαγωγών της που ονομάζεται Pingtouge ή T-Head.

Στα επιχειρηματικά νέα, η Tesla κατέληξε σε εμπιστευτικές συμφωνίες για τη διευθέτηση δύο αγωγών για θανάτους σε δύο διαφορετικές συγκρούσεις οχημάτων της το 2019 στην Καλιφόρνια, τα οποία χρησιμοποιούσαν το προηγμένο λογισμικό αυτόνομης οδήγησης Autopilot, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα. Οι διακανονισμοί πραγματοποιήθηκαν εβδομάδες αφότου ορκωτό δικαστήριο της Φλόριντα έδωσε εντολή στην Tesla να καταβάλει 243 εκατομμύρια δολάρια σε αποζημιώσεις στα θύματα μιας άλλης μοιραίας σύγκρουσης το 2019 ενός Model S το οποίο ήταν εξοπλισμένο με το Autopilot.

Την Τετάρτη η Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε μία τεχνολογική συμφωνία μαμούθ για την ενίσχυση των εμπορικών δεσμών τους στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την κβαντική υπολογιστική και την πυρηνική ενέργεια, με κορυφαίες αμερικανικές εταιρείες με επικεφαλής τη Microsoft να δεσμεύονται να επενδύσουν 31 δισεκατομμύρια λίρες (42 δισεκατομμύρια δολάρια) στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η «Συμφωνία Τεχνολογικής Ευημερίας» ( "Tech Prosperity Deal") αποτελεί μέρος της δεύτερης επίσημης επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στη Βρετανία, όπου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ θα επισκεφθεί το Κάστρο του Ουίνδσορ την Τετάρτη, με οικοδεσπότες τον Βασιλιά Κάρολο και τη βασιλική οικογένεια.

Η Βρετανία δήλωσε ότι η συμφωνία περιλαμβάνει κοινές προσπάθειες για την ανάπτυξη μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης για την υγειονομική περίθαλψη, την επέκταση των δυνατοτήτων κβαντικής υπολογιστικής και την απλοποίηση των πυρηνικών έργων. Πρόσθεσε ότι θα υποστηρίξει την οικονομική ανάπτυξη, την επιστημονική έρευνα και την ενεργειακή ασφάλεια και στις δύο χώρες, όπως επισημαίνει το Reuters.