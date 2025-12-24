Ποια είναι η εξέλιξη μέσων ζητούμενων τιμών για επαγγελματικά ακίνητα στην Αττική τα τελευταία έτη. Άνοδος άνω του 60% σε κάποιες κατηγορίες, τι γίνεται με τα γραφεία. Οι ακριβότερες και φθηνότερες περιοχές, πόσο «πάει» το τετραγωνικό μέτρο. Η κατανομή προσφοράς (stock) για γραφεία και καταστήματα προς ενοικίαση. Τι δείχνει το data report του Spitogatos.

Αύξηση ακόμα και πέριξ ή άνω το 60% σημειώνουν οι τιμές πώλησης επαγγελματικών ακινήτων, όπως γραφεία, καταστήματα, αποθήκες, βιομηχανικοί και βιοτεχνικοί χώροι, ξενοδοχεία, εκθεσιακοί χώροι κ.ά., στην Αττική την περίοδο 2019 – 2025, με περιοχές όπως τον Πειραιά ή τα Βόρεια Προάστια της Αθήνας να «σέρνουν τον χορό» της ανόδου. Ανάλογες είναι οι ανατιμήσεις, την ίδια περίοδο, και όσον αφορά στα ενοίκια επαγγελματικών χώρων.

Οι ακριβότερες περιοχές της Αττικής για ενοικίαση γραφείου είναι η Βούλα, τo Μαρούσι, η Γλυφάδα, το Ελληνικό, η περιοχή Κολωνάκι-Λυκαβηττός, το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, τα Μελίσσια, το Χαλάνδρι, ο Άλιμος και η Κηφισιά, σύμφωνα με το data report που ετοίμασε η ομάδα του Spitogatos για τα επαγγελματικά ακίνητα στην Αττική.

H αυξανόμενη τουριστική δραστηριότητα, το πρόγραμμα της Golden Visa καθώς και το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αποτελούν μερικούς από τους πλέον καθοριστικούς παράγοντες που διαμορφώνουν την αγορά επαγγελματικών ακινήτων στην Ελλάδα και, ειδικότερα, στην Αττική. Το Spitogatos Insights εξετάζει την αγορά επαγγελματικών ακινήτων στην Αττική, καταγράφοντας την εξέλιξη των Μέσων Ζητούμενων Τιμών (ΜΖΤ) πώλησης και ενοικίασης και εμβαθύνοντας στις κατηγορίες των καταστημάτων και γραφείων, όπου η ζήτηση εμφανίζεται ενισχυμένη.

Η πορεία των τιμών στην Αττική την περίοδο 2019-2025

Όπως αναφέρει η ανάλυση, λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις κατηγορίες και εξετάζοντας την εξέλιξη των Μέσων Ζητούμενων Τιμών (ΜΖΤ) πώλησης επαγγελματικών ακινήτων στην Αττική την περίοδο 2019-2025, παρατηρούνται σημαντικές αυξήσεις στις περισσότερες περιοχές της Αττικής, με τον Πειραιά, τα Προάστιά του αλλά και τα Βόρεια Προάστια να καταγράφουν τις υψηλότερες αυξήσεις στις ΜΖΤ πώλησης - της τάξης του 62,1%, 57,9% και 51,8% αντίστοιχα.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των ΜΖΤ ενοικίασης επαγγελματικών ακινήτων κατά την ίδια περίοδο 2019-2025, παρατηρείται επίσης αύξηση των μέσων ζητούμενων τιμών σε όλες τις περιοχές της Αττικής. Οι σημαντικότερες αυξήσεις σημειώνονται στα Προάστια του Πειραιά (61,2%), στα Δυτικά Προάστια (59,5%) και στον Πειραιά (59,2%).

Οι πιο ακριβές και οικονομικές περιοχές της Αττικής για ενοικίαση γραφείου και καταστήματος

Οι τομείς της Αττικής που καταγράφουν τις υψηλότερες ΜΖΤ πώλησης και ενοικίασης επαγγελματικών ακινήτων είναι τα Βόρεια και τα Νότια Προάστια, ενώ ακολουθεί το κέντρο της Αθήνας. Εξετάζοντας μία από τις δημοφιλέστερες κατηγορίες επαγγελματικών ακινήτων προς ενοικίαση, δηλαδή τα γραφεία, προκύπτουν τα εξής ευρήματα: Οι ακριβότερες περιοχές της Αττικής για ενοικίαση γραφείου είναι η Βούλα, τo Μαρούσι, η Γλυφάδα, το Ελληνικό, η περιοχή Κολωνάκι-Λυκαβηττός, το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, τα Μελίσσια, το Χαλάνδρι, ο Άλιμος και η Κηφισιά.

Ενδεικτικά, η ΜΖΤ ενοικίασης γραφείου στο Σύνταγμα ανέρχεται στα 20,0 ευρώ/τ.μ. ενώ στην περιοχή της Πλάκας φτάνει τα 23,9 ευρώ/τ.μ. Οι πιο οικονομικές περιοχές της Αττικής για ενοικίαση γραφείου βρίσκονται στα Προάστια του Πειραιά (Κερατσίνι, Μοσχάτο, Νίκαια), στην Ανατολική Αττική (Κορωπί, Παλλήνη) και στα Δυτικά Προάστια (Αχαρνές, Αιγάλεω, Ίλιον) αλλά και στο κέντρο της Αθήνας στην περιοχή Πατησίων-Αχαρνών.

Οι πιο ακριβές περιοχές της Αττικής για το 3ο τρίμηνο του 2025 όσον αφορά την ενοικίαση καταστήματος είναι η Βούλα, με ΜΖΤ ενοικίασης 32,4 ευρώ/τ.μ., η περιοχή Κολωνάκι-Λυκαβηττός (26,1ευρώ/τ.μ.) και η Γλυφάδα με ΜΖΤ που φτάνει τα 22,9 ευρώ/τ.μ.

Αντίθετα, στις πιο οικονομικές περιοχές της Αττικής για ενοικίαση καταστήματος για το 3ο τρίμηνο του 2025 κατατάσσονται περιοχές της Δυτικής Αττικής, του Πειραιά, της Ανατολικής Αττικής και του κέντρου της Αθήνας. Συγκεκριμένα, οι πιο οικονομικές περιοχές για ενοικίαση καταστήματος είναι η Αττική, τα Καμίνια-Παλαιά Κοκκινιά και η περιοχή Ταμπούρια-Αγία Σοφία.

Κατανομή προσφοράς (stock) για γραφεία και καταστήματα προς ενοικίαση στην Αττική

Όσον αφορά τα γραφεία προς ενοικίαση στην Αττική, πάνω από το 35,5% του διαθέσιμου stock βρίσκεται στον Δήμο Αθηναίων, ενώ περίπου 18,9% και 18,7% καταγράφεται στα Νότια και Βόρεια Προάστια αντίστοιχα. Στα Προάστια του Πειραιά και στην Ανατολική Αττική εντοπίζονται τα μικρότερα ποσοστά, μόλις 2-3%.

Σε ό,τι αφορά την προσφορά (stock) καταστημάτων προς ενοικίαση στην Αττική, πάνω από το 25% του διαθέσιμου stock βρίσκεται στον Δήμο Αθηναίων, ενώ τα Νότια Προάστια ακολουθούν με 22,5%. Ακολουθούν Δυτικά και Βόρεια Προάστια ενώ μικρότερα ποσοστά της προσφοράς (stock) καταστημάτων προς ενοικίαση της τάξης του 3-9% συναντώνται σε Πειραιά και τα Προάστιά του καθώς και στην Ανατολική Αττική.