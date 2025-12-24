«Τσιμπημένο» το ρεβεγιόν του 2025 – Πόσο κοστίζει

Σε εορταστικούς ρυθμούς οι κλάδοι εστίασης και ψυχαγωγίας. Πόσο κοστίζουν τα μενού των ρεβεγιόν σε εστιατόρια και ξενοδοχεία, αλλά και η διασκέδαση στα νυχτερινά κέντρα.

Με διάθεση εορταστική αλλά και τιμές «τσιμπημένες» έναντι της περυσινής χρονιάς, ο κλάδος της εστίασης και της ψυχαγωγίας ετοιμάζεται να υποδεχθεί τους Έλληνες καταναλωτές που επιθυμούν να ξορκίσουν τη δύσκολη καθημερινότητα και να απολαύσουν τις ημέρες των εορτών παρέα με τους δικούς τους ανθρώπους. Παρά την απαιτητική πραγματικότητα, ο Έλληνας αγαπά ιδιαίτερα τα Χριστούγεννα και δεν χάνει την ευκαιρία να γιορτάσει όπως τους αρμόζει τις πιο ξεχωριστές μέρες του έτους.

Με τα ρεβεγιόν να έχουν παραδοσιακά την τιμητική τους τόσο την παραμονή των Χριστουγέννων όσο και της Πρωτοχρονιάς, οι κλάδοι της εστίασης και της διασκέδασης ετοιμάζονται πυρετωδώς, εδώ και πολύ καιρό, για τη διοργάνωσή τους.

Λαχταριστό κρέας, φρέσκες σαλάτες, βελούδινες σούπες που ταιριάζουν απόλυτα με τις χαμηλές θερμοκρασίες των ημερών, ιδιαίτερα γλυκά και ξεχωριστά ποτά καθιστούν το μενού των ρεβεγιόν απαραίτητο «συστατικό» για τη συνολική επιτυχία των εορτών, είτε αυτό φιλοξενείται σε μια ζεστή σάλα εστιατορίου, είτε σε μια ατμοσφαιρική αίθουσα ξενοδοχείου. Τη δική τους ευχάριστη νότα στο κλίμα των ημερών προσθέτουν τα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης και δη οι μεγάλες πίστες, οι οποίες χρόνια τώρα έχουν το δικό τους φανατικό κοινό.

«Αλμυρό» το ρεβεγιόν στα εστιατόρια

Το ενδιαφέρον του καταναλωτικού κοινού για το ρεβεγιόν του Χριστουγέννων έχει εκδηλωθεί από καιρό.

«Υπάρχει ενδιαφέρον. Ωστόσο, οι επιχειρηματίες προσπαθούν να οργανώσουν τα ρεβεγιόν με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι προσιτά για τους πελάτες. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι καταναλωτές είναι ζορισμένοι», δήλωνε πρόσφατα, μιλώντας στο insider.gr, ο πρόεδρος της Ένωσης Εστιατορίων και Συναφών Αττικής και γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ), Γιάννης Δαβερώνης.

«Σήμερα δεν είναι εύκολη η οργάνωση ενός ρεβεγιόν. Οι ποιοτικές πρώτες ύλες είναι ακριβές, οι μισθολογικές επιβαρύνσεις είναι σημαντικές, ενώ εάν ένα εστιατόριο θέλει να εντάξει και πρόγραμμα ζωντανής μουσικής στο ρεβεγιόν του, αυτό συνιστά ένα επιπλέον μεγάλο κόστος. Φαίνεται πως το κόστος διοργάνωσης ενός ρεβεγιόν είναι αυξημένο κατά 20-25% εφέτος», εξηγούσε χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Πόσο κοστίζει το ρεβεγιόν στις κουζίνες των ξενοδοχείων

Τις ημέρες αυτές δεν είναι λίγος ο κόσμος που προτιμά να τιμήσει το ρεβεγιόν των Χριστουγέννων με ένα εορταστικό μενού σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο.

Τα πιο μεγάλα ξενοδοχεία της πρωτεύουσας αλλά και της χώρας έχουν από καιρό αναρτήσει στις ιστοσελίδες τους τα μενού που προσφέρουν για τα ρεβεγιόν των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, αλλά και πόσο κοστίζουν.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι υπάρχουν μενού για το ρεβεγιόν των Χριστουγέννων που ξεκινούν από 45 ευρώ το άτομο και μπορούν να φτάσουν τα 70, τα 80 και τα 120 ευρώ. Για τους λάτρεις δε της πολυτέλειας, υπάρχουν μενού που κοστίζουν 150 ή και 170 ευρώ το άτομο, το κόστος των οποίων ειδικά για το ρεβεγιόν της Παραμονής της Πρωτοχρονιάς μπορεί να αυξηθεί έως τα 200 ευρώ το άτομο, ή ακόμη και να το ξεπεράσει. Τα περισσότερα ξενοδοχεία προσφέρουν μειωμένες τιμές για τα παιδικά μενού.

Συνήθως ένα εορταστικό μενού περιλαμβάνει από τέσσερα έως έξι πιάτα με στόχο να καλύψει πλήρως τις προτιμήσεις ακόμη και του πιο απαιτητικού επισκέπτη.

Πόσο κοστίζει το ρεβεγιόν στις πίστες των νυχτερινών κέντρων

Για εκείνους που επιθυμούν ένα πιο… θορυβώδες και κεφάτο ρεβεγιόν είτε για τα Χριστούγεννα, είτε για την Πρωτοχρονιά, η επιλογή ενός νυχτερινού κέντρου είναι και η προφανής.

Οι αναγκαίες κρατήσεις έχουν γίνει από καιρό, ενώ οι πληροφορίες θέλουν τις μεγάλες πίστες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη που φιλοξενούν και τα πιο γνωστά ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής να είναι ασφυκτικά γεμάτες.

Όπως δε προκύπτει από μια πρώτη έρευνα αγοράς, οι τιμές κυμαίνονται στα συνήθη επίπεδα για τους καλά γνωρίζοντες της αγοράς των μπουζουκιών, με σαφείς διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα τραπέζια και με απόλυτο γνώμονα την εγγύτητα στην πίστα. Ειδικότερα, οι τιμές ξεκινούν από 100-150 ευρώ το άτομο σε τραπέζι ενώ μπορεί να φτάσουν πολύ υψηλότερα.