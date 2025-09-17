Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές - Άλμα 17% για την Puma

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης που παρέμεινε σταθερός τον Αύγουστο.

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Πέμπτη μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης που παρέμεινε σταθερός τον Αύγουστο, ενώ οι επενδυτές αναμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για τα επιτόκια.

Συγκεκριμένα, ο πληθωρισμός παρέμεινε σταθερός στο 2,4% σε σύγκριση με τον Ιούλιο, αλλά και σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη «έτρεξε» με ρυθμό 2% τον Αύγουστο, ρυθμός αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ έναν χρόνο πριν, ο πληθωρισμός είχε διαμορφωθεί στο 2,2%.

Τον Αύγουστο του 2025, η μεγαλύτερη συμβολή στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ προήλθε από τις υπηρεσίες (+1,44 ποσοστιαίες μονάδες, π.μ.), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (+0,62 π.μ.), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+0,18 π.μ.) και την ενέργεια (-0,19 π.μ.).

Σε αυτό το κλίμα ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε οριακά 0,05% στις 550,53 μονάδες ενώ ο Euro Stoxx 50 έκλεισε flat στις 5.372 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γαλλικός CAC 40 διολίσθησε 0,40% στις 7.786,98 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX κατέγραψε κέρδη 0,08% στις 23.346 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 κινήθηκε ανοδικά κατά 0,16% στις 9.210 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB υποχώρησε 1,29% στις 41.954 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 με -0,15% ολοκλήρωσε στις 15.140 μονάδες.

H μετοχή της Puma αυξήθηκαν κατά 17%, μετά την αναφορά ενός γερμανικού επιχειρηματικού περιοδικού ότι η εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων CVC Partners ήταν μεταξύ των επενδυτών που ενδιαφέρονται να εξαγοράσουν την εταιρεία.

Οι επενδυτές θεωρούν σχεδόν βέβαιη μία μείωση επιτοκίων από τη Fed κατά 25 μονάδες βάσης, στο εύρος του 4-4,25%, ωστόσο αναμένουν και τις προβλέψεις των αξιωματούχων για την πορεία της νομισματικής πολιτικής κατά το επόμενο έτος, το περίφημο «dot plot».

Παράλληλα, η βρετανική φαρμακευτική GSK δεσμεύθηκε για επενδύσεις ύψους 30 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ για έρευνα και ανάπτυξη σε ορίζοντα πενταετίας, κατά την πρώτη ημέρα της επίσημης επίσκεψης του Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η μετοχή της ενισχύθηκε σχεδόν 1% μετά την ανακοίνωση.

Στα μάκρο της ημέρας, ο πληθωρισμός στη Βρετανία παρέμεινε αμετάβλητος στο 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS) την Τετάρτη. Ο δομικός πληθωρισμός τον προηγούμενο μήνα, ο οποίος εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας, των τροφίμων και των προϊόντων αλκοόλ - καπνού, επιβράδυνε στο 3,6% σε ετήσια βάση, από 3,8% τον Ιούλιο.