Wall Street: Επιφυλακτικότητα πριν από την απόφαση της Fed

Αιωρήθηκαν γύρω από τα χθεσινά ρεκόρ τους και την flat γραμμή καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας οι δείκτες στην Wall Street την Τρίτη, κλείνοντας τελικά με κόκκινο πρόσημο, με τους επενδυτές να δείχνουν μία επιφυλακτικότητα, ότι συνήθως συμβαίνει πριν από μία πολύ σημαντική απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve), με την αγορά να αναμένει με 100% βεβαιότητα μία μείωση τουλάχιστον 25 μονάδων βάσης από την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ στο τέλος της διήμερης συνεδρίασής της την Τετάρτη.

Οι traders θα παρακολουθήσουν προσεκτικά την συνέντευξη Τύπου του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ που θα ακολουθήσει, για τυχόν ενδείξεις σχετικά με το μέλλον της νομισματικής πολιτικής, καθώς παραμένει η αβεβαιότητα σχετικά με το εάν θα υπάρξουν περισσότερες μειώσεις επιτοκίων στις επερχόμενες συνεδριάσεις φέτος και του χρόνου.

Η συνάντηση έρχεται μετά την επιβεβαίωση από τη Γερουσία του εκλεκτού του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στίβεν Μιράν, της ένταξής του στο ΔΣ της κεντρικής τράπεζας, με τον ίδιο να ορκίζεται εγκαίρως προκειμένου να συμμετάσχει στη σημαντική συνεδρίαση.

«Οποιαδήποτε απόφαση για μείωση κατά 50 μονάδες βάσης σε αυτό το στάδιο φαίνεται να καθοδηγείται περισσότερο από πολιτικές πιέσεις παρά από οικονομική αναγκαιότητα. Μια πιο μετρημένη μείωση κατά 25 μονάδες βάσης παραμένει η κατάλληλη απάντηση, επιτρέποντας στη Fed να προλάβει μια επιβράδυνση χωρίς να αντιδρά υπερβολικά στα πρώιμα σημάδια πίεσης» δήλωσε η Seema Shah, επικεφαλής παγκόσμιας στρατηγικής στην Principal Asset Management.

Σε αυτό το πλαίσιο, o Dow Jones υποχώρησε 0,27% στις 45.758 μονάδες, ο S&P 500 διαπραγματεύτηκε 0,13% χαμηλότερα στις 6.607 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq υποχώρησε 0,07% στις 22.333 μονάδες.

Σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο αναβάλλει εκ νέου, αυτή τη φορά μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου, την προθεσμία για την κινεζική μητρική εταιρεία του TikTok, ByteDance, για να προχωρήσει στην εκποίηση των δραστηριοτήτων της πλατφόρμας στις ΗΠΑ.

Τα μάκρο τοιχεία της Τρίτης έδειξαν ότι οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο τον Αύγουστο, μάλιστα για τρίτο συνεχόμενο μήνα, ωστόσο αυτό δεν άλλαξε και πολύ τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων. Συγκεκριμένα, οι δαπάνες στις αμερικανικές επιχειρήσεις λιανικής αυξήθηκαν κατά 0,6% τον Αύγουστο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εμπορίου την Τρίτη, μένοντας αμετάβλητες σε σύγκριση με τις πωλήσεις Ιουλίου που αναθεωρήθηκαν ανοδικά επίσης στο 0,6%. Τα στοιχεία του περασμένου μήνα ήταν πολύ καλύτερα από τις προσδοκίες των οικονομολόγων για αύξηση 0,2%, σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας δεδομένων FactSet.

«Οποιοδήποτε είδος ανθεκτικών οικονομικών δεδομένων θα επιβεβαιώσει μόνο τα γεράκια της FOMC... και θα μπορούσε να δώσει λίγη ώθηση στον (πρόεδρο της Fed) να εμφανιστεί ελαφρώς πιο... γεράκι από ό,τι ελπίζει η αγορά», δήλωσε ο Ρος Μέιφιλντ, στρατηγικός αναλυτής επενδύσεων στην Baird Private Wealth Management.