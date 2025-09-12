Τέταρτη εβδομάδα κερδών για τον χρυσό - Σε υψηλά 14 ετών το ασήμι

Η τιμή spot του χρυσού σημείωσε κέρδη 0,4%, ενώ τα futures χρυσού πρόσθεσαν 0,3%.

Άνοδο σημείωσαν οι τιμές του χρυσού την Παρασκευή, διατηρώντας απόσταση λίγων μόνο «βημάτων» από τα ρεκόρ που σημειώθηκαν νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, καθώς τα σημάδια αποδυνάμωσης της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ ενίσχυσαν τις προσδοκίες ότι η Federal Reserve θα προχωρήσει στην πρώτη μείωση των επιτοκίων για το έτος.

Ειδικότερα, η τιμή spot του χρυσού σημείωσε κέρδη 0,4% στα 3.647,55 δολάρια ανά ουγγιά, κοντά στο ιστορικό υψηλό της Τρίτης στα 3.673,95 δολάρια. Το μέταλλο έχει σημειώσει άνοδο 1,7% μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα. Τα futures χρυσού πρόσθεσαν 0,3% στα 3.685,60 δολάρια.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι κέρδισε 1,5% στα 42,20 δολάρια ανά ουγγιά, αγγίζοντας υψηλό 14 ετών. Η πλατίνα σημείωσε άνοδο 1,2% στα 1.394,74 δολάρια και το παλλάδιο πρόσθεσε 1,6% στα 1.207,25 δολάρια.

Τα πρόσφατα στοιχεία που δείχνουν αύξηση των αιτήσεων για επιδόματα ανεργίας, σε συνδυασμό με την πτώση των μισθών εκτός του αγροτικού τομέα και τις αναθεωρήσεις που μείωσαν κατά 911.000 τις θέσεις εργασίας από το προηγούμενο έτος, υποδηλώνουν επιβράδυνση της οικονομίας.

Ταυτόχρονα, οι τιμές καταναλωτή σημείωσαν τον μεγαλύτερο μηνιαίο άνοδο των τελευταίων επτά μηνών τον Αύγουστο, αλλά οι επενδυτές δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην αδυναμία της αγοράς εργασίας παρά στον επίμονο πληθωρισμό για τη διαμόρφωση των προσδοκιών για τα επιτόκια.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της Fed αποτιμούν πλήρως μια μείωση 25 μονάδων βάσης στη συνεδρίαση της 17ης Σεπτεμβρίου, με τις προσδοκίες για μια μεγαλύτερη μείωση 50 μονάδων βάσης να μειώνονται. Η απόφαση έρχεται καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για μειώσεις επιτοκίων και, σύμφωνα με πληροφορίες, επιδιώκει να επηρεάσει τη Fed, συμπεριλαμβανομένης μιας προσπάθειας να απομακρύνει την κυβερνήτη Λίζα Κουκ.

Το κίτρινο μέταλλο έχει σημειώσει άνοδο 39% μέχρι στιγμής φέτος και συχνά θεωρείται ότι ευδοκιμεί σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, καθώς οι επενδυτές το εκτιμούν ως μέσο αντιστάθμισης έναντι του πληθωρισμού και της γενικότερης αβεβαιότητας.