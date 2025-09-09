Χρυσός: Νέο ρεκόρ εν μέσω προσδοκιών για μείωση επιτοκίων από την Fed

Συνέχισε ακάθεκτο στο δρόμο των ρεκόρ ο χρυσός την Τρίτη, ενισχυμένος από τις προσδοκίες των αγορών για επικείμενη μείωση των επιτοκίων από την Fed.

Συνέχισε ακάθεκτο στο δρόμο των ρεκόρ ο χρυσός την Τρίτη, ενισχυμένος από τις προσδοκίες των αγορών για επικείμενη μείωση των επιτοκίων από την Fed στην επερχόμενη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, ενώ την ίδια ώρα οι επενδυτές αναμένουν τις σημαντικές εκθέσεις για τον πληθωρισμό που θα ανακοινωθούν μέσα στην εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, η τιμή του χρυσού spot αυξήθηκε κατά 0,2% στα 3.643,57 δολάρια ανά ουγγιά, αφού έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 3.673,95 δολαρίων νωρίτερα στη συνεδρίαση. Τα futures χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Δεκεμβρίου ενισχύθηκαν 0,1% στα 3.682,60 δολάρια.

«Αυτό το ράλι οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα αρχίσει να μειώνει τα επιτόκια, πιθανώς ήδη από τον Σεπτέμβριο», δήλωσε ο Μπαρτ Μέλεκ, επικεφαλής στρατηγικών εμπορευμάτων στην TD Securities.

Οι traders αυτή τη στιγμή αποτιμούν μια πιθανότητα 92% για μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης την επόμενη εβδομάδα, με ορισμένους να στοιχηματίζουν επίσης σε μια μεγαλύτερη κίνηση κατά 50 μονάδες βάσης, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.

Αυτό έρχεται μετά τα στοιχεία της Παρασκευής που έδειξαν ότι η απασχόληση στις ΗΠΑ εξασθένησε απότομα τον Αύγουστο. Τα χαμηλότερα επιτόκια πιέζουν το δολάριο και τις αποδόσεις των ομολόγων, αυξάνοντας την ελκυστικότητα των μη αποδοτικών χρυσών. Ο δείκτης του δολαρίου αυξήθηκε, αλλά κυμαινόταν κοντά σε χαμηλό επτά εβδομάδων έναντι των ανταγωνιστών, ενώ οι αποδόσεις των 10ετών αμερικανικών ομολόγων αναφοράς αυξήθηκαν επίσης αφού είχαν υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε μηνών.

Οι επενδυτές αναμένουν τώρα τα στοιχεία για τις τιμές παραγωγού στις ΗΠΑ την Τετάρτη και τα στοιχεία για τις τιμές καταναλωτή την Πέμπτη για περαιτέρω ενδείξεις μείωσης των επιτοκίων ενόψει της συνεδρίασης της Fed την επόμενη εβδομάδα.

«Εάν η οικονομία των ΗΠΑ τα πάει λίγο πιο αδύναμα, αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι θα μπορούσαμε να δούμε περισσότερες ροές σε μη τυποποιημένες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων όπως ο χρυσός για να αντισταθμίσουμε αυτή την πιθανή πτώση», προσθέτει ο Μέλεκ.

Ο χρυσός, ο οποίος ξεπέρασε τα 3.600 δολάρια/ουγγιά τη Δευτέρα, έχει σημειώσει πολλαπλά ιστορικά υψηλά φέτος, λόγω του αδύναμου δολαρίου, των ισχυρών αγορών από τις κεντρικές τράπεζες, της χαλαρής νομισματικής πολιτικής και της αυξημένης παγκόσμιας αβεβαιότητας.

Στα άλλα πολύτιμα μέταλλα, το spot ασήμι υποχώρησε 1,2% στα 40,86 δολάρια ανά ουγγιά. Η πλατίνα έχασε 1,4% στα 1.363,14 δολάρια και το παλλάδιο διολίσθησε 0,3% στα 1.130,61 δολάρια.