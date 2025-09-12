Απόπειρα για τις 2.050 μονάδες στο ΧΑ

Απόπειρα συνέχισης της ανοδικής κίνησης στη Λεωφόρο Αθηνών, με τους τραπεζικούς τίτλους σε πιο ενεργό ρόλο. «Πιάνει» τις 2.050 μονάδες ο Γενικός Δείκτης.

Upd. 11:24

Απόπειρα συνέχισης της ανοδικής κίνησης των δύο προηγούμενων ημερών επιχειρείται την Παρασκευή στη Λεωφόρο Αθηνών, με τους τραπεζικούς τίτλους σε πιο ενεργό ρόλο.

Με ενδιαφέρον αναμένεται απόψε η αξιολόγηση του αξιόχρεου της Γαλλίας από τη Fitch, με φόντο την πολιτική αβεβαιότητα στη χώρα και την εμπλοκή, προς το παρόν, της έγκρισης του νέου προϋπολογισμού. Υπενθυμίζεται ότι ο οίκος αξιολογεί τη Γαλλία με ΑΑ- και από τον Οκτώβριο του 2024 υποβάθμισε το outlook σε αρνητικό (από σταθερό), κάτι που επαναβεβαίωσε φέτος τον Μάρτιο.

Ξένοι αναλυτές εκτιμούν ότι ίσως είναι νωρίς για τη Fitch να προχωρήσει σε αναθεώρηση της αξιολόγησης, μάλιστα οι αναλυτές της Commerzbank δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ο οίκος να παρακάμψει την προγραμματισμένη για σήμερα αξιολόγηση. Οι ίδιοι σχολιάζουν επίσης ότι spread των 10ετών γαλλικών ομολόγων έναντι των γερμανικών υποχωρεί ξανά κάτω από τις 72 μονάδες βάσης και ότι, «καθώς η χθεσινή συρρίκνωση κατά 2,4 μονάδες βάσης σημειώθηκε χωρίς πολιτικές εξελίξεις, δημιουργείται περιθώριο για εικασίες σχετικά με μια θετική απόφαση αξιολόγησης απόψε, δεδομένου ότι οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι συνήθως ενημερώνονται μία ημέρα νωρίτερα για τέτοιες αλλαγές».

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον, ειδικά για τις τράπεζες, το σήμα ολοκλήρωσης του κύκλου αποκλιμάκωσης των επιτοκίων που έστειλε χθες η Φρανκφούρτη, και σηματοδοτεί μια σταδιακή «επιστροφή στην κανονικότητα» των καθαρών εσόδων από τόκους.

Κατά τα λοιπά, κινητικότητα αναμένεται σε επίπεδο εγχώριων αποτελεσμάτων από την την ερχόμενη εβδομάδα με Noval Property, Aegean, Cenergy, Lamda Development, Viohalco, Profile, Κρι-Κρι και Ελλάκτωρ.

Στο ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.053,53 μονάδες με άνοδο 0,65%, κινούμενος σε θετικό έδαφος από την έναρξη των συναλλαγών. Θετικό μέχρι στιγμής το εβδομαδιαίο πρόσημο του Δείκτη, ο οποίος στο χθεσινό κλείσιμο μετρούσε κέρδη 0,85%.

Ανοδικά και ο δείκτης των τραπεζών, σε ποσοστό 0,77% στις 2.240,73 μονάδες. Στη σύνθεσή του, η Credia βρίσκεται εκ νέου στην «κορυφή» των κερδών με άνοδο 2,88% στα 1,57 ευρώ και την κεφαλαιποίηση της τράπεζας στα 2,54 δισ. ευρώ.

Στο 2,7:1 η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών, με 67 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 25 σε αρνητικό και 61 αμετάβλητους.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής στα 34,95 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 5,70 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Κέρδη στον FTSE Large Cap

Στη σύνθεση του δείκτη ξεχωρίζουν σήμερα ανοδικά οι Viohalco και Alpha Bank ενισχυμένες 1,21% και 1,18% αντίστοιχα, ενώ άνω του 1% ενισχύεται και η ElvalHalcor στα 2,85 ευρώ και με την κεφαλαιοποίησή της στα 1,07 δισ. ευρώ.

Ακολουθεί η Cenergy ενισχυμένη 0,91% στα 11,04 ευρώ, η Τρ. Κύπρου 0,80% στα 7,54 ευρώ και η ΕΤΕ 0,73% στα 12,36 ευρώ. Με μικρότερα κέρδη διαπραγματεύονται, μεταξύ άλλων, οι τίτλοι των ΔΑΑ (+0,59%), Τιτάν (+0,54%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,53%), Τρ. Πειραιώς (+0,52%), ΔΕΗ (+0,50%), ΟΠΑΠ (+0,47%), Eurobank (+0,28%), OTE (+0,12%) και Coca-Cola HBC (+0,09%).

Αμετάβλητη η Σαράντης στα 14,02 ευρώ, όπως και η Helleniq Energy στα 8,60 ευρώ.

Σε αρνητικό έδαφος, με μικρές απώλειες κινούνται οι Optima (-0,49%), Lamda Development (-0,14%) και Jumbo (-0.06%).

Να σημειωθεί ότι στον FTSE Large Cap, σε μηνιαία βάση, τα υψηλότερα κέρδη εντοπίζονται μέχρι στιγμής σε μη τραπεζικούς τίτλους: Aktor +14,8%, ElvalHalcor +9,62%, Optima +6,54%, Lamda Development +5,50%, Viohalco +3,40%, Helleniq Energy 2,99% και ΟΤΕ +2,53%.