ΧΑ: Ώθηση στον Γενικό Δείκτη από μη τραπεζικά blue chips

Με ώθηση από το αγοραστικό ενδιαφέρον σε μη τραπεζικά blue chips, ο Γενικός Δείκτης στη Λεωφόρο Αθηνών έκλεισε την Πέμπτη με μικρά κέρδη.

Έτσι, «έπιασε» σε κλείσιμο τις 2.040 μονάδες για πρώτη φορά από τις 28 Αυγούστου, παραμένει ωστόσο εντός της ζώνης συσσώρευσης των τελευταίων εβδομάδων και συνεχίζει την πλάγια κίνηση περίπου 4% χαμηλότερα από τα πρόσφατα υψηλά.

Αν και οι ανακοινώσεις εγχώριων αποτελεσμάτων δίνουν αφορμές για επιλεκτικές κινήσεις, η συνολική εικόνα δείχνει μια στάση αναμονής εκ μέρους της αγοράς, ελλείψει καταλυτών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν πιο αποφασιστικά τη βραχυπρόθεσμη τάση.

Παρόμοια είναι η εικόνα, κατ’ αναλογία, και στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, με τους επενδυτές να παραμένουν ανεπηρέαστοι τόσο από τις πολιτικές (Γαλλία) όσο και τις γεωπολιτικές (Πολωνία, Μέση Ανατολή) εξελίξεις των τελευταίων ημερών, τις οποίες η επικεφαλής της ΕΚΤ χαρακτήρισε ως «μεγάλη πηγή αβεβαιότητας».

Σε επίπεδο μακροοικονομικών, η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια, όπως αναμενόταν. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα στοιχεία έδειξαν επιτάχυνση του πληθωρισμού, ωστόσο οι επενδυτές κινούνται από την προσδοκία μείωσης των επιτοκίων της Fed την ερχόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα, μάλιστα, με τη Morgan Stanley, η αγορά των futures «δείχνει» ότι η πιθανότητα για μείωση 25 μονάδων βάσης είναι πάνω από 99%, ενώ ο οίκος δίνει πιθανότητες άνω του 50% ο δείκτης S&P 500 να φτάσει τις 7.200 μονάδες μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Στο ελληνικό ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης μετά από αλλεπάλληλες εναλλαγές προσήμου στα πρώτα 90 λεπτά της συνεδρίασης, κατάφερε να σταθεροποιηθεί σε θετικό έδαφος. Διεύρυνε τα κέρδη του έως τις 2.044,20 μονάδες και, μετά από διακύμανση σε εύρος 17 περίπου μονάδων, έκλεισε τελικά με κέρδη 0,43% στις 2.040,30 μονάδες.

Παρόμοιο το μοτίβο και για τον τραπεζικό δείκτη, που έκλεισε επίσης ενισχυμένος σε ποσοστό 0,43% στις 2.223,65 μονάδες. Στη σύνθεσή του ξεχώρισε η άνοδος 3,81% της Credia στα 1,52 ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό 77 μετοχές έκλεισαν με θετικό πρόσημο, έναντι 36 που υποχώρησαν και 40 που ολοκλήρωσαν χωρίς μεταβολή.

Ο τζίρος της ημέρας διαμορφώθηκε σε 197,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 15%, ήτοι 30,88 εκατ. ευρώ, σε προσυμφωνημένες συναλλαγές, παραμένοντας κάτω από τον κινητό μέσο όρο 100 ημερών των 214 εκατ. ευρώ.

Από τη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχώρισε η άνοδος της ElvalHalcor σε ποσοστό 5,21% στα 2,82 ευρώ, τα κέρδη 3,99% της Helleniq Energy στα 8,60 ευρώ και η άνοδος 3,45% της Viohalco στα 6,60 ευρώ. Ακολούθησαν η Motor Oil ενισχυμένη 2,02% στα 25,30 ευρώ, η Aegean 1,87% στα 14,18 ευρώ και η Τιτάν 1,80% στα 36,85 ευρώ, ενώ κέρδη άνω του 1% σημείωσαν και οι τίτλοι των Lamda Development (+1,43%), ΕΤΕ (+1,40%) και Τρ. Πειραιώς (+1,01%).

Στο +0,98% το κλείσιμο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 22,68 ευρώ, στο +0,91% του ΟΤΕ στα 16,60 ευρώ και στο +0,79% του ΟΠΑΠ στα 19,21 ευρώ. Με μικρότερα άνοδο ολοκλήρωσαν οι Cenergy (+0,74%), Optima (+0,61%), Σαράντης (+0,57%), Metlen (+0,49%), ΕΥΔΑΠ (+0,28%) και ΔΕΗ (+0,21%).

Σε αρνητικό έδαφος, η Jumbo υποχώρησε 1,38% στα 31,56 ευρώ και με μικρότερες απώλειες ακολούθησαν οι Alpha Bank (-0,72%), Coca-Cola HBC (-0,70%), ΔΑΑ (-0,30%), Τρ. Κύπρου (-0,27%), Aktor (-0,13%) και Eurobank (-0,12%).