Wall Street: Νωχελικές κινήσεις εν αναμονή των νέων στοιχείων για την απασχόληση

Ο Nasdaq προσπαθεί να διευρύνει το χθεσινό του ρεκόρ.

Με μικρές διακυμάνσεις κινούνται οι δείκτες την Τρίτη στην Wall Street, με τον Nasdaq να προσπαθεί να διευρύνει το χθεσινό ρεκόρ και τους επενδυτές να έχουν στραμμένη στην προσοχή τους στα αναθεωρημένα νούμερα για την απασχόληση, τα οποία είναι πιθανό να δείξουν περαιτέρω αδυναμία στην αγορά εργασίας η οποία θα μπορούσε να αναπροσαρμόσει τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων.

Συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones προσθέτει 0,02% στις 45.522 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 κερδίζει 0,06% στις 6.499 μονάδες και ο τεχνολογικός Nasdaq σημειώνει άνοδο 0,09% στις 21.820 μονάδες. Χθες ο δείκτης κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό, αφού άγγιξε ενδοσυνεδριακά για πρώτη φορά τις 21.885 μονάδες.

Στο ταμπλό, η Nvidia διαπραγματεύεται ελαφρώς υψηλότερα 0,41%, ενώ η Apple καταγράφει το ίδιο ποσοστό αλλά σε απώλειες, την ώρα που η εταιρεία ετοιμάζεται να παρουσιάσει το νέο iPhone 17.

Οι επενδυτές περιμένουν τώρα δύο βασικές εκθέσεις για τον πληθωρισμό που θα μπορούσαν να καθορίσουν τι θα πράξουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve) στη συνεδρίασή τους την επόμενη εβδομάδα.

Την περασμένη εβδομάδα, μια ιδιαίτερα αδύναμη έκθεση για την απασχόληση αύξησε τις ελπίδες ότι η πορεία των επιτοκίων θα είναι χαμηλότερη. Ωστόσο, οποιαδήποτε ανοδική επιτάχυνση του ρυθμού του πληθωρισμού θα μπορούσε να διαταράξει αυτές τις προοπτικές.

Η έκθεση για τον δείκτη τιμών παραγωγού του Αυγούστου αναμένεται να δημοσιευτεί την Τετάρτη το πρωί, ενώ ο δείκτης τιμών καταναλωτή πρόκειται να δημοσιευτεί την Πέμπτη.

«Όταν η αγορά εργασίας αποδυναμώνεται, η Fed υποτίθεται ότι θα μειώσει τα επιτόκια. Το πρόβλημα είναι ότι για τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της Πέμπτης, η γενική άποψη αναμένει τώρα ότι ο πληθωρισμός θα αυξηθεί από 2,7% σε 2,9%», δήλωσε ο Τόρστεν Σλοκ, επικεφαλής οικονομολόγος της Apollo Global Management, στο CNBC. «Και αυτό ακριβώς θολώνει την εικόνα, γιατί όταν ο πληθωρισμός αυξάνεται, η Fed ανεβάζει τα επιτόκια».

Στο ταμπλό, η μετοχή της Fox Corportation υποχωρεί σχεδόν 6% μετά την είδηση πως ο Λάχλαν Μέρντοκ απέκτησε τον έλεγχο της αυτοκρατορίας των μέσων ενημέρωσης, καθώς η οικογένεια Μέρντοκ διευθέτησε μια διαμάχη για το οικογενειακό trust.

Σύμφωνα με την συμφωνία που ανακοινώθηκε την Δευτέρα, τα υπόλοιπα παιδιά του Μέρντοχ - Τζέιμς, Ελίζαμπεθ, Προύντενς - θα παραχωρήσουν τα μερίδιά τους στην News Corp. και την Fox. Ο Ρούπερτ Μέρντοχ κατέχει το 40% των δικαιωμάτων ψήφου και στις δύο εταιρείες, ενώ ο Λάχλαν αποκτά το 36%. Σύμφωνα με τους FT, πρόκειται να λάβουν 1,1 δισ. δολάρια ο καθένας μέσω πώλησης μετοχών. Η συμφωνία αποτελεί νίκη για τον 94χρονο Μέρντοχ και τον Λάχλαν καθώς εξασφαλίζει ότι ο όμιλος θα παραμείνει υπό τον έλεγχο του δεύτερου, πιθανώς για τις επόμενες δεκαετίες.

Η μετοχή της Dell Technologies υποχωρεί σχεδόν 4%, στον απόηχο της είδησης της παραίτησης της Οικονομικής Διευθύντριας Ιβόν ΜακΓκίλ.