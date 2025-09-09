Επιχειρήσεις | Διεθνή

Ρούπερτ Μέρντοχ: Deal διαδοχής 3,3 δισ. δολαρίων - Παραδίδει στον γιο του την αυτοκρατορία

Ο γιος του Λάχλαν πρόκειται να αναλάβει τον έλεγχό διασφαλίζοντας τα μέσα που της ανήκουν όπως Fox News, η Wall Street Journal και η New York Post θα συνεχίσουν να ακολουθούν συντηρητική γραμμή.

Τίτλοι τέλους μπήκαν στην μακρόχρονη οικογενειακή διαμάχη διαδοχής για την μιντιακή «αυτοκρατορία» του Ρούπερτ Μέρντοχ, καθώς ο γιος του, Λάχλαν, πρόκειται να αναλάβει τον έλεγχό διασφαλίζοντας τα μέσα που της ανήκουν όπως Fox News, η Wall Street Journal και η New York Post θα συνεχίσουν να ακολουθούν συντηρητική γραμμή.

Σύμφωνα με την συμφωνία που ανακοινώθηκε την Δευτέρα, τα υπόλοιπα παιδιά του Μέρντοχ - Τζέιμς, Ελίζαμπεθ, Προύντενς - θα παραχωρήσουν τα μερίδιά τους στην News Corp. και την Fox. Ο Ρούπερτ Μέρντοχ κατέχει το 40% των δικαιωμάτων ψήφου και στις δύο εταιρείες, ενώ ο Λάχλαν αποκτά το 36%. Σύμφωνα με τους FT, πρόκειται να λάβουν 1,1 δισ. δολάρια ο καθένας μέσω πώλησης μετοχών.

Η συμφωνία αποτελεί νίκη για τον 94χρονο Μέρντοχ και τον Λάχλαν καθώς εξασφαλίζει ότι ο όμιλος θα παραμείνει υπό τον έλεγχο του δεύτερου, πιθανώς για τις επόμενες δεκαετίες. Οι δύο άνδρες υποστήριξαν ότι η αξία του ομίλου μέσων μαζικής ενημέρωσης προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από την πολιτική του θέση.

Η νομική μάχη ξεκίνησε το 2023, όταν ο Ρούπερτ προσπάθησε για πρώτη φορά να αλλάξει το οικογενειακό trust και να παραχωρήσει την εταιρεία στον Λάχλαν. Ο προηγούμενος προγραμματισμός όριζε ότι τα τέσσερα μεγαλύτερα παιδιά του θα αναλάμβαναν τον έλεγχο του trust μετά το θάνατό του, με το καθένα να έχει μία ψήφο.

Ο Τζέιμς, η Ελίζαμπεθ και η Προύντενς συμμάχησαν προκειμένου να αναιρέσουν την απόφαση του πατέρα τους σε δικαστήριο της Νεβάδα όπου αρχικά απεφάνθη ότι ο Μέρντοχ μπορούσε να κάνει μεταβολές στο έγγραφο. Ωστόσο, μία μεταγενέστερη απόφαση ανέτρεψε το πόρισμα αυτό και η διαδικασία βρισκόταν στο στάδιο της έφεσης.

