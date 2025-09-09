Τι περιμένουν οι αγορές από τον Μακρόν

Σύμφωνα με τη UBS υπάρχουν τρία βασικά σενάρια για τις εξελίξεις μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαϊρού κια, καθέ ένα θα έχει πολύ διαφορετικό αντίκτυπο στις αγορές.

Με τη Γαλλία να βρίσκεται σε πολιτική δίνη, οι αγορές αναμένουν από τον Πρόεδρο Μακρόν να σταθεροποιήσει γρήγορα το πολιτικό σκηνικό, διορίζοντας έναν Πρωθυπουργό ικανό να επιβιώσει από πρόταση μομφής.

Ο Γάλλος Πρόεδρος έχει δηλώσει ότι ο διορισμός θα γίνει «τις αμέσως επόμενες ημέρες» και, όπως εξηγούν οι αναλυτές της UBS, η εμπειρία του 2024 υποδηλώνει ένα πιθανό χρονικό διάστημα δέκα ημερών.

Σε αντίθεση με ό,τι συνέβη κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, όταν ο Μακρόν είχε αναβάλει τον διορισμό νέου Πρωθυπουργού έως την ολοκλήρωση των Αγώνων, αυτή τη φορά οι καθυστερήσεις είναι πολιτικά και οικονομικά μη βιώσιμες.

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνει η UBS, η εβδομάδα της 6ης Οκτωβρίου, που συμπίπτει με την προθεσμία κατάθεσης του προϋπολογισμού του 2026, αναμένεται καθοριστική και ενδέχεται να αποτελέσει σημείο καμπής σε ό,τι αφορά την πολιτική σαφήνεια στη Γαλλία και τη μεταβλητότητα στις αγορές.

Βασικά σενάρια

Σύμφωνα με τη UBS, κάθε ένα από τα βασικά σενάρια για τις πιθανές εξελίξεις μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαϊρού θα έχει διαφορετικό αντίκτυπο στις αγορές.

Σενάριο 1: Προ-συνεννόηση

Ο Μακρόν θα μπορούσε να διορίσει Πρωθυπουργό μόνο αφού εξασφαλίσει διακομματική συμφωνία ότι η κυβέρνηση δεν θα αντιμετωπίσει άμεσα πρόταση μομφής. Αυτό απαιτεί λεπτές διαπραγματεύσεις, ιδιαίτερα καθώς οι ηγέτες των Σοσιαλιστών και των Ρεπουμπλικάνων απορρίπτουν το ενδεχόμενο να συνυπάρξουν σε κυβερνητικό σχήμα του οποίου την ηγεσία θα έχει το άλλο κόμμα.

Μάλιστα, το γεγονός ότι μισοί βουλευτές των Ρεπουμπλικάνων ψήφισαν κατά της κυβέρνησης Μπαϊρού, πιθανώς να υποδηλώνει μια εσωτερική διάσπαση. Με τις δημοτικές εκλογές να είναι προγραμματισμένες για το α’ τρίμηνο του 2026, οι ατομικές φιλοδοξίες μπορεί να υπερτερήσουν της συνοχής των κομμάτων, δυσχεραίνοντας περαιτέρω το σχηματισμό συμμαχίας.

Παρά τις δυσκολίες, σε αυτό το σενάριο η UBS αναμένει μειωμένη μεταβλητότητα και υποχώρηση του spread των γαλλικών ομολόγων στις 70 μονάδες βάσης.

Σενάριο 2: Ορισμός διαπραγματευτή

Όπως πρότεινε ο πρώην Πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ, θα μπορούσε να διοριστεί ένας διαπραγματευτής για να διευκολύνει τον διακομματικό διάλογο πριν από οποιονδήποτε επίσημο διορισμό.

Αυτή η προσέγγιση στοχεύει στη δημιουργία ενός πλαισίου συμβιβασμού και στην αποφυγή άμεσης κατάρρευσης της νέας κυβέρνησης. Ευθυγραμμίζεται με το αντίστοιχο αίτημα της Αριστεράς για μια κυβέρνηση που θα σχηματιστεί μέσω πραγματικής διαπραγμάτευσης και θα μπορούσε να στείλει σταθεροποιητικό μήνυμα στις αγορές.

Αρχικά, οι αγορές μπορεί να υποδεχτούν θετικά μια τέτοια εξέλιξη, αλλά η αβεβαιότητα γύρω από τον διορισμό του Πρωθυπουργού θα παραμένει, κατά την άποψη των αναλυτών της UBS, και θα συνεχίσει να αποτυπώνεται στην αγορά.

Σενάριο 3: Υπηρεσιακή κυβέρνηση

Εάν δεν προκύψει βιώσιμη κυβερνητική συμμαχία, η Γαλλία ενδέχεται να λειτουργεί με υπηρεσιακή κυβέρνηση για παρατεταμένη περίοδο.

Αν και πολιτικά εύθραυστη, μια τέτοια κυβέρνηση θα μπορούσε να διαχειρίζεται προσωρινά τα καθημερινά ζητήματα, αλλά θα δυσκολευόταν να αντιμετωπίσει δομικές προκλήσεις, ιδιαίτερα τον προϋπολογισμό του 2026.

Επιπλέον, ο διορισμός ενός κεντρώου Πρωθυπουργού σε μια υπηρεσιακή κυβέρνηση θα μπορούσε να αποτελέσει πρόκληση για τον Μακρόν, καθώς τόσο η ακροδεξιά όσο και η Αριστερά έχουν δηλώσει ότι δεν θα στηρίξουν πλέον κεντρώο Πρωθυπουργό.

Σε αυτό το σενάριο, το spread των γαλλικών ομολόγων αναμένεται να διευρυνθεί ακόμα και πάνω από τις 100 μονάδες βάσης, όπως θα συνέβαινε και στην περίπτωση που ο Μακρόν αποφάσιζε να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές.