ΧΑ: Stock picking με το... σταγονόμετρο

«Διερευνητικές» μέχρι στιγμής οι κινήσεις των επενδυτών στη Λεωφόρο Αθηνών, όπου ο Γενικός Δείκτης ξεκινά για τρίτη συνεχή ημέρα διστακτικά, με εναλλαγές προσήμου σε εξαιρετικά στενό εύρος διακύμανσης.

Με τις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές να εμφανίζουν επίσης ήπια διακύμανση, η αγορά δείχνει να βρίσκεται σε στάση αναμονής, αναζητώντας καταλύτες αφενός στα εγχώρια αποτελέσματα, αφετέρου στο εξωτερικό, όπου το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα στοιχεία που θα ανακοινωθούν σήμερα για την απασχόληση στις ΗΠΑ, αλλά και στις εξελίξεις σε Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Στο ελληνικό ταμπλό, ο τραπεζικός κλάδος διατηρεί πρωταγωνιστικό ρόλο, διακινώντας συντριπτικά ποσοστά όγκου και τζίρου, με έναν μικρό αριθμό μη τραπεζικών τίτλων της υψηλής κεφαλαιοποίησης να καταφέρνουν επίσης να «πείσουν» για το δικό τους story.

Το πιθανότερο είναι ότι το μοτίβο των επιλεκτικών κινήσεων δεν θα αλλάξει άμεσα, παρά μόνο αν προκύψουν εξελίξεις ικανές να αλλάξουν το κλίμα συνολικά στην αγορά και την οικονομία, με δεδομένο άλλωστε ότι οι αποτιμήσεις βρίσκονται πια σε απαιτητικά επίπεδα. Έτσι, η ρευστότητα συνεχίζει να αναζητά ευκαιρίες είτε όσους τίτλους παραμένουν υποτιμημένοι, είτε σε εισηγμένες με «δυνατά» business plans και υγιή θεμελιώδη.

Στο ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.029,64 μονάδες με οριακές απώλειες 0,14%, έχοντας αλλάξει πρόσημο ήδη εννέα φορές στα πρώτα 120 λεπτά των συναλλαγών.

Παρόμοια η κίνηση και για τον τραπεζικό δείκτη, που υποχωρεί 0,14% στις 2.210,88 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό 60 μετοχές κινούνται ανοδικά, έναντι 50 σε αρνητικό έδαφος και 43 αμετάβλητων.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής στα 44,64 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 15,80 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές. Εξ αυτών, 11,56 εκατ. ευρώ αφορούν δύο «πακέτα» για 380.000 μετοχές της Jumbo που υλοποιήθηκαν στην τιμή των 30,42 ευρώ.

Αναλυτικά από τη σύνθεση του FTSE Large Cap, η Optima ξεχωρίζει με κέρδη 2,09% στα 7,81 ευρώ, ο τίτλος της Helleniq Energy ακολουθεί με άνοδο 1,96% στα 8,31 ευρώ, ενώ στο +1,58% ακολουθεί η ΔΕΗ, στα 14,17 ευρώ.

Με κέρδη περί του 0,8% διαπραγματεύονται οι μετοχές των ElvalHalcor και Cenergy, ενώ σε μικρότερο ποσοστό ενισχύονται οι alpha Bank (+0,37%), Motor Oil (+0,16%), Lamda Development (+0,14%), Coca-Cola HBC (+0,14%), ΔΑΑ (+0,10%) και Τρ. Πειραιώς (+0,03%).

Αμετάβλητη στα 6,39 ευρώ η Viohalco, όπως και η ΕΥΔΑΠ στα 7,15 ευρώ.

Στον αντίποδα, ΟΠΑΠ και Aktor υποχωρούν 1,14% και 1,03% αντίστοιχα και ακολουθούν με μικρότερες απώλειες οι μετοχές των Σαράντης (-0,82%), Τιτάν (-0,54%), Τρ. Κύπρου (-0,53%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,45%), Aegean (-0,44%), ΟΤΕ (-0,37%), Eurobank (-0,31%), Jumbo (-0,26%) και ΕΤΕ (-0,20%).