Θετικά πρόσημα στις ευρωαγορές

Οι επενδυτές αναμένουν τα στοιχεία για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ που πιθανότατα θα δώσει μία εικόνα για την κατεύθυνση στην οποία θα κινηθεί η Fed.

Τελευταία ενημέρωση 12:10

Ανοδικά κινούνται την Παρασκευή οι δείκτες στις ευρωαγορές καθώς οι επενδυτές αναμένουν τα στοιχεία για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ που πιθανότατα θα δώσει μία εικόνα για την κατεύθυνση στην οποία θα κινηθεί η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) στην συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται 0,2% στις 551,2 μονάδες με τον κλάδο των εξορύξεων να καταγράφει άνοδο 1,2%. Ο Eurostoxx 50 σκαρφαλώνει 0,02% στις 5.347 μονάδες.

Στη Γερμανία, ο DAX κερδίζει 0,01% στις 23.790 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 υποχωρεί 0,08% στις 7.692 μονάδες. Στη Βρετανία, ο FTSE 100 προσθέτει 0,21% στις 9.236 μονάδες. Ο ιταλικός FTSE MIB κινείται στο +0,05% και τις 42.012 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 ισχυροποιείται 0,02% στις 14.921 μονάδες.

Στα μάκρο της ημέρας, τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις το α' εξάμηνο του έτους στη Βρετανία ήταν πιο αδύναμα από το αναμενόμενο έπειτα από αναθεώρηση λόγω σφάλματος της υπηρεσίας που εντείνει τις ανησυχίες για την ακρίβεια των οικονομικών δεδομένων της χώρας. Ειδικότερα, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS) ανακοίνωσε ότι ο όγκος των πωλήσεων αυξήθηκε κατά 1,1%, έναντι της προηγούμενης εκτίμησης για άνοδο 1,7%. Η αναθεώρηση έγινε αφότου οι στατιστικολόγοι ανακάλυψαν ένα σφάλμα στον τρόπο με τον οποίο προσαρμόζουν τα εποχικά δεδομένα.

Επιπλέον, οι βιομηχανικές παραγγελίες στη Γερμανία σημείωσαν απροσδόκητη κάμψη τον Ιούλιο, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η ομοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία της χώρας (Destatis). Πιο αναλυτικά, οι βιομηχανικές παραγγελίες υποχώρησαν κατά 2,9% τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούνιο, ενώ οι αναλυτές σε έρευνα του Reuters ανέμεναν αύξηση κατά 0,5%

Ασία

Κέρδη κατέγραψαν στις συναλλαγές της Παρασκευής στα ασιατικά χρηματιστήρια, έπειτα από την απόφαση του Τραμπ να μειώσει τους δασμούς στα ιαπωνικά αυτοκίνητα στο 15% από 27.5% προηγουμένως. Επιπλέον, το εκτελεστικό διάταγμα επιβεβαιώνει ιαπωνικές επενδύσεις ύψους 550 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε αμερικανικά project.

Σε αυτό το κλίμα, ο ιαπωνικός Nikkei 225 ενισχύθηκε 1,03% στα 43.018 μονάδες ενώ ο ευρείας βάσης Topix σημείωσε άνοδο 0,82% στις 3.105 μονάδες.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας ανήλθε στις 3.205 μονάδες με +0,13%, ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq ισχυροποιήθηκε 0,74% στις 811,4 μονάδες.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κέρδισε 1,41% ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας έκλεισε με κέρδη πάνω από 2% στις 4.460 μονάδες.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας πρόσθεσε 0,51% στις 8.871 μονάδες.