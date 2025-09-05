Ειδήσεις | Διεθνή

Συνάντηση Ζελένσκι - Φίτσο στην Ουκρανία: «Είχαμε ουσιαστικές συνομιλίες»

Συνάντηση Ζελένσκι - Φίτσο στην Ουκρανία: «Είχαμε ουσιαστικές συνομιλίες»
Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι είχε «ουσιαστικές» συνομιλίες με τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο κατά την επίσκεψή του στην πόλη Ούζχοροντ, στη δυτική Ουκρανία.

«Είναι σημαντικό να έχουμε αυτόν τον διάλογο. Θα τον συνεχίσουμε», δήλωσε ο Ζελένσκι, σύμφωνα με το ουκρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Ukrinform.

tags:
Ουκρανία
Σλοβακία
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
