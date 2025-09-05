Συνάντηση Ζελένσκι - Φίτσο στην Ουκρανία: «Είχαμε ουσιαστικές συνομιλίες»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι είχε «ουσιαστικές» συνομιλίες με τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο κατά την επίσκεψή του στην πόλη Ούζχοροντ, στη δυτική Ουκρανία.

«Είναι σημαντικό να έχουμε αυτόν τον διάλογο. Θα τον συνεχίσουμε», δήλωσε ο Ζελένσκι, σύμφωνα με το ουκρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Ukrinform.