Συζητήσεις Ζελένσκι - Φίτσο για τις εισαγωγές πετρελαίου και τις συνομιλίες με Τραμπ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι συζήτησε σήμερα με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο για τις συνομιλίες που είχε χθες Πέμπτη με τον Ντόναλντ Τραμπ και τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου την Παρασκευή.

Ο Ζελένσκι, ο οποίος συναντήθηκε με τον Φίτσο στην πόλη Ούζχοροντ, δίπλα στα σλοβακικά σύνορα, δήλωσε ότι οι δύο άνδρες συζήτησαν επίσης την επίσκεψη του Σλοβάκου ηγέτη στην Κίνα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, όπου συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Από την πλευρά του, ο Σλοβάκος πρωθυπουργός μετά τις συνομιλίες που είχε σήμερα με τον Ζελένσκι δήλωσε ότι επιθυμεί η Ουκρανία να μπορέσει να βρει σύντονα εγγυήσεις ασφαλείας και να πετύχει μια δίκαιη ειρήνη στη σύγκρουση της με τη Ρωσία.

Ο Φίτσο είπε ότι οι σχέσεις μεταξύ Ουκρανίας και Σλοβακίας είναι ισχυρές παρά τις διαφορές απόψεων, ενώ είπε επίσης ότι ουκρανικές επιθέσεις σε στόχους όπως τα ενεργειακά δίκτυα της Ρωσίας βλάπτουν την Σλοβακία.

Η Σλοβακία, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ρωσικές προμήθειες πετρελαίου, έχει εξοργιστεί από τις ουκρανικές επιθέσεις στον αγωγό πετρελαίου Ντρούζμπα, οι οποίες διαταράσσουν τις μεταφορές ρωσικού αργού πετρελαίου. Ο Φίτσο συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν την Τρίτη στο Πεκίνο και δήλωσε ότι η Σλοβακία επιθυμεί την ομαλοποίηση των σχέσεων με τη Μόσχα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ