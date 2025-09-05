Κομισιόν: Πρόστιμο 2,95 δισ. ευρώ στην Google παρά τις απειλές Τραμπ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι επιβάλλει πρόστιμο ύψους 2,95 δισεκατομμυρίων ευρώ στην εταιρεία Google, αψηφώντας τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι επιβάλλει πρόστιμο ύψους 2,95 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Google, αψηφώντας τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Βρυξέλλες θεωρούν ότι ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός καταχράστηκε την κυριαρχική θέση του στον τομέα της διαδικτυακής διαφήμισης (Adtech). Το πρόστιμο ήταν αναμενόμενο, δεδομένου ότι από το 2023 η ΕΕ απειλούσε να απαιτήσει τη διάσπαση ενός μέρους των δραστηριοτήτων του ομίλου σε αυτόν τον τομέα, κάτι που ωστόσο δεν αποφασίστηκε σε αυτό το στάδιο.

Η ανακοίνωση του προστίμου καθυστέρησε στις αρχές της εβδομάδας, λόγω της έντασης μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, όπως επιβεβαίωσε μια πηγή προσκείμενη στην Κομισιόν. Στις 26 Αυγούστου, ο Τραμπ απείλησε τις χώρες ή τους οργανισμούς που προσπαθούν να εφαρμόσουν ρυθμίσεις στις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες ότι θα τους επιβάλει δασμούς ή περιορισμούς στις εξαγωγές. Δεν αναφέρθηκε ευθέως στην ΕΕ, η οποία όμως διαθέτει το πιο ισχυρό νομοθετικό οπλοστάσιο σχετικά με ρυθμίσεις στον ψηφιακό τομέα. Οι Βρυξέλλες απάντησαν ότι έχουν το «κυριαρχικό δικαίωμα» να ρυθμίζουν τον τομέα.

«Όταν οι αγορές αποτυγχάνουν, οι δημόσιοι θεσμοί πρέπει να ενεργούν για να εμποδίζουν τους κυρίαρχους παίκτες να καταχρώνται την εξουσία τους», δήλωσε η επίτροπος αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΕ, Τερέζα Ριμπέρα.

«Αληθινή ελευθερία σημαίνει ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, όπου όλοι ανταγωνίζονται με ίσους όρους και οι πολίτες έχουν πραγματικό δικαίωμα επιλογής» τόνισε.

Σε μια πρώτη αντίδραση, η Google χαρακτήρισε «κακή» την απόφαση της Επιτροπής, δηλώνοντας ότι θα ασκήσει έφεση.

«Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις υπηρεσίες Adtech είναι κακή και θα ασκήσουμε έφεση. Μας επιβάλλει ένα αδικαιολόγητο πρόστιμο και αλλαγές που θα επηρεάσουν χιλιάδες ευρωπαϊκές εταιρείες, αφού θα δυσκολεύονται περισσότερο να κερδίσουν χρήματα», δήλωσε η Λι-Αν Μαλχόλαντ, η αντιπρόεδρος της εταιρείας που είναι αρμόδια για ρυθμιστικά θέματα.

Η ΕΕ προειδοποίησε την Google το 2023 ότι είχε καταχραστεί την κυριαρχία της στην τεχνολογία διαφήμισης για να βλάψει τους online publishers. Εκείνη την εποχή, η Κομισιόν δήλωσε ότι η Google είχε ευνοήσει το δικό της πρόγραμμα ανταλλαγής διαφημίσεων έναντι των ανταγωνιστών της και είχε ενισχύσει τον κεντρικό ρόλο της εταιρείας στην αλυσίδα εφοδιασμού τεχνολογίας διαφημίσεων.

Αυτό είναι το τρίτο πρόστιμο που επιβάλλεται αυτήν την εβδομάδα στην Google, θυγατρική εταιρεία της Alphabet. Στις ΗΠΑ καταδικάστηκε να πληρώσει πρόστιμο 425,7 εκατομμυρίων δολαρίων σε περίπου 100 εκατομμύρια χρήστες, για παραβίαση της ιδιωτικότητάς τους. Την Πέμπτη, η γαλλική αρχή προστασίας της ιδιωτικότητας (Cnil) της επέβαλε πρόστιμο-ρεκόρ 325 εκατομμυρίων για παράνομη χρήση cookies.

Ταυτόχρονα πάντως, στις ΗΠΑ, πέτυχε μια σημαντική δικαστική νίκη: υποχρεώνεται στο εξής να μοιράζεται τα δεδομένα της με άλλες εταιρείες του τομέα ώστε να επέλθει κάποια ισορροπία στον ανταγωνισμό, αλλά δεν θα αναγκαστεί να πουλήσει το Chrome, όπως απαιτούσε η αμερικανική κυβέρνηση.