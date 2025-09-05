Πιερρακάκης: Δίνουμε μεγάλη έμφαση στην αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ανέφερε ότι συζητήθηκαν πολλά θέματα που αφορούν στον Δήμο ανάμεσά τους και ζητήματα που σχετίζονται με τα δημόσια ακίνητα.

Συνάντηση με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη πραγματοποίησε σήμερα το μεσημέρι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ανέφερε ότι συζητήθηκαν πολλά θέματα που αφορούν στον Δήμο ανάμεσά τους και ζητήματα που σχετίζονται με τα δημόσια ακίνητα.

«Ο Δήμος διεκδικεί και συζητά το θέμα της αξιοποίησης πολλών ακινήτων, για κοινωφελείς πάντα σκοπούς, που ανήκουν στο Υπουργείο Οικονομικών. Και χάρηκα, γιατί διαπίστωσα “ευήκοα ώτα”, οπότε έχει υπάρξει πλέον μια συμφωνία να δούμε ακριβώς όλα αυτά τα θέματα και, εν ευθέτω χρόνω, να καταλήξουμε στον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η καλύτερη αξιοποίηση αυτών των ακινήτων» ανέφερε σχετικά.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών διαβεβαίωσε για τη πρόθεση στενής συνεργασίας το επόμενο διάστημα και τόνισε τα εξής: «Δίνουμε μεγάλη έμφαση στο κομμάτι της αξιοποίησης της περιουσίας του Δημοσίου, αλλά και ευρύτερα, στο πλαίσιο μιας συνεργασίας που έχουμε εγκαινιάσει από όταν ήμουν στο Υπουργείο Παιδείας με το Πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου”, το οποίο και τώρα συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε για όλα τα σχολεία του Δήμου. Ευρύτερα, στηρίζουμε το έργο της Δημοτικής Αρχής και πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε συγκεκριμένα πράγματα».

Δήμαρχος Κορδελιού - Ευόσμου: «Ευχαριστούμε για τη θαλπωρή που δείξατε στο πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου»

Νωρίτερα ο Υπουργός επισκέφθηκε το ανακαινισμένο 1ο Δημοτικό Σχολείο και το 1ο Νηπιαγωγείο Ελευθερίου-Κορδελιού, παρουσία του Δημάρχου Κορδελιού-Ευόσμου, Ελευθέριου Αλεξανδρίδη.

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», ο κ. Πιερρακάκης επεσήμανε ότι το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για την ανακαίνιση 2.500 σχολείων ανέρχεται πλέον σε 650 εκατομμύρια ευρώ και θα υλοποιηθεί σε βάθος πενταετίας, με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων και ασφαλών υποδομών για μαθητές και εκπαιδευτικούς σε ολόκληρη τη χώρα.

«Για να φτιάξουμε τις αυλές, για να φτιάξουμε τις αίθουσες, για να φτιάξουμε κάθε πτυχή της σχολικής μονάδας, για να μπορέσουν τα παιδιά μας να έχουν τα σχολεία που τους αξίζουν. Αυτό είναι και που θα κάνουμε» τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Δήμαρχος Κορδελιού-Ευόσμου, Ελευθέριος Αλεξανδρίδης, καλωσόρισε τον Υπουργό χαρακτηρίζοντάς τον ως «εμπνευστή» αλλά και τον άνθρωπο που υλοποίησε το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου». Τον ευχαρίστησε για τη στήριξη που δείχνει «στον πιο νεανικό Δήμο της Ελλάδας» και εξέφρασε την ελπίδα ότι «με σωστή συνεργασία με την Κυβέρνηση και την Περιφέρεια θα βρούμε λύσεις, ώστε να εντάξουμε τα τρία επόμενα σχολεία, των οποίων ολοκληρώνονται οι μελέτες, και να τα δούμε σύντομα να παραδίδονται στα παιδιά του Δήμου μας».