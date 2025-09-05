ΧΑ: Με το βλέμμα σε Θεσσαλονίκη και... Παρίσι

Σε μία ακόμα συνεδρίαση χαμηλού τζίρου ο Γενικός Δείκτης υποχρεώθηκε σε απώλειες, διατήρησε ωστόσο οριακά θετικό εβδομαδιαίο πρόσημο. Το ενδιαφέρον στρέφεται στις κυβερνητικές εξαγγελίες από τη ΔΕΘ και στις εξελίξεις στο Παρίσι.

Αν και κινήθηκε επιφυλακτικά κατά το πρώτο τρίωρο των συναλλαγών, με εναλλαγές προσήμου σε στενό εύρος διακύμανσης, λίγο μετά την ανακοίνωση των στοιχείων για το ΑΕΠ β' τριμήνου οι πιέσεις στο ταμπλό εντάθηκαν. Ο ΓΔ «έγραψε» χαμηλό ημέρας στις 2.011,46 μονάδες (-1,02%), και από εκεί ένα μέρος των πιέσεων σταδιακά απορροφήθηκε, οδηγώντας σε κλείσιμο στις 2.023,05 μονάδες (-0,47%).

Με δύο πτωτικά και τρία ανοδικά κλεισίματα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε την εβδομάδα ουσιαστικά αμετάβλητος, αν και με οριακά θετική απόδοση 0,06%, ενώ η αγορά στρέφει πλέον το ενδιαφέρον της στις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων της ερχόμενης εβδομάδας και, νωρίτερα, σε όσα θα ανακοινωθούν από την κυβέρνηση από το βήμα της ΔΕΘ.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκαν σήμερα και τα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ, τα οποία αποδείχθηκαν ξανά πιο αδύναμα των εκτιμήσεων, κάτι που όχι μόνο στηρίζει την προοπτική μείωσης επιτοκίων από τη Fed κατά 25 μ.β. τη μεθεπόμενη εβδομάδα, αλλά σύμφωνα με ξένους αναλυτές βάζει στο «τραπέζι» και το ενδεχόμενο μείωσης κατά 50 μ.β.

Στο μεταξύ, στη Γαλλία οι πολιτικές διεργασίες εντός του Σαββατοκύριακου αναμένεται να ενταθούν, αν και όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση Μπαϊρού τη Δευτέρα θα χάσει την ψήφο εμπιστοσύνης, κάτι που θα επιταχύνει τις πολιτικές εξελίξεις στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης. Προς το παρόν οι αγορές έχουν απορροφήσει τα πολιτικά δεδομένα και την αντίδρασή τους θα υπαγορεύσουν από βδομάδα οι επιλογές Μακρόν, είτε με επιλογή νέου πρωθυπουργού (το πιθανότερο), είτε με πρόωρη προσφυγή στις κάλπες.

Στο ελληνικό ταμπλό, πτωτικά κινήθηκε και ο δείκτης των τραπεζών, υποχωρώντας 0,44% στις 2.204,25 μονάδες, από τη σύνθεσή του ωστόσο ξεχώρισαν τα κέρδη των Optima και Alpha Bank. Σε επίπεδο εβδομάδας, ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε ενισχυμένος σε ποσοστό 2,39%.

Ο τζίρος της Παρασκευής διαμορφώθηκε σε 158,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 25,22 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές, ενώ συνολικά 40 μετοχές έκλεισαν σε θετικό έδαφος, έναντι 69 καθοδικών και 44 αμετάβλητων.

Απώλειες και για τον FTSE Large Cap, που υποχώρησε 0,45% στις 5.093,31 μονάδες, κλείνοντας την εβδομάδα στο +0,33%.

Από τους επτά τίτλους στη σύνθεσή του που κινήθηκαν ανοδικά, ξεχώρισαν τα κέρδη 1,60% της Helleniq Energy στα 8,28 ευρώ, καθώς και η άνοδος των Οptima (+1,57%) και ΔΕΗ (+1,43%) στα 7,77 ευρώ και 14,15 ευρώ αντίστοιχα. Πάνω από 1% ενισχύθηκε και η Alpha Bank στα 3,52 ευρώ. Με μικρότερα κέρδη ακολούθησαν οι μετοχές των Cenergy (+0,95%), ΟΤΕ (+0,68%) και Aktor (+0,26%).

Στον αντίποδα βρέθηκε ο ΟΠΑΠ με κλείσιμο στα 18,77 ευρώ (-2,44%), και ακολούθησαν οι μετοχές των Σαράντης και Τρ. Κύπρου με απώλειες 1,91% και 1,86% αντίστοιχα. Στο -1,73% το κλείσιμο της Eurobank (3,18 ευρώ), στο -1,68% η ΕΥΔΑΠ (7,03 ευρώ), ενώ άνω του 1% υποχώρησαν και οι Τιτάν και Aegean με κλείσιμο στα 36,30 ευρώ και 13,56 ευρώ αντίστοιχα.

Με απώλειες μικρότερες του 1% ολοκλήρωσαν τη διαπραγμάτευση, μεταξύ άλλων, οι Lamda Development (-0,99%), Metlen (-0,84%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,81%), ΕΤΕ (-0,61%), Jumbo (-0,39%), Coca-Cola HBC (-0,32%) και Τρ. Πειραιώς (-0,12%).