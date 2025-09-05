Metlen Energy & Metals: Αίτημα στην Επ. Κεφαλαιαγοράς για διαγραφή των μετοχών από το ΧΑ

Υποβλήθηκε στις 03.09.2025 προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το αίτημα διαγραφής.

Η Metlen Energy & Metals ανακοίνωσε ότι στις 02.09.2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., συνεδρίασε η Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση της μοναδικής μετόχου της Εταιρείας, δηλαδή της εταιρείας «Μetlen Energy & Metals PLC» και αποφάσισε την υποβολή αιτήματος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη διαγραφή του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το Άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, ως ισχύει, που αποτελούσε το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης.

Παράλληλα, δόθηκαν οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης και την υποβολή του σχετικού αιτήματος διαγραφής.

Στη συνέχεια της ανωτέρω απόφασης, υποβλήθηκε στις 03.09.2025 προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το αίτημα διαγραφής.