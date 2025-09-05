Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Metlen Energy & Metals: Αίτημα στην Επ. Κεφαλαιαγοράς για διαγραφή των μετοχών από το ΧΑ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Metlen Energy & Metals: Αίτημα στην Επ. Κεφαλαιαγοράς για διαγραφή των μετοχών από το ΧΑ
Υποβλήθηκε στις 03.09.2025 προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το αίτημα διαγραφής.

Η Metlen Energy & Metals ανακοίνωσε ότι στις 02.09.2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., συνεδρίασε η Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση της μοναδικής μετόχου της Εταιρείας, δηλαδή της εταιρείας «Μetlen Energy & Metals PLC» και αποφάσισε την υποβολή αιτήματος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη διαγραφή του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το Άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, ως ισχύει, που αποτελούσε το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης.

Παράλληλα, δόθηκαν οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης και την υποβολή του σχετικού αιτήματος διαγραφής.

Στη συνέχεια της ανωτέρω απόφασης, υποβλήθηκε στις 03.09.2025 προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το αίτημα διαγραφής.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Έρικ Τεν Χαγκ: Η τρελή αποζημίωση για μόλις 62 ημέρες στον πάγκο της Λεβερκούζεν

H Porsche πρόλαβε την Tesla στην κούρσα για την ασύρματη φόρτιση μπαταρίας

Δεύτερη ευκαιρία για τα vouchers σε παιδικούς σταθμούς: Αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια

tags:
Metlen (Mytilineos)
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Μετοχές
Χρηματιστήριο Αθηνών

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider