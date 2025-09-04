Αυτοκίνητο

H Porsche πρόλαβε την Tesla στην κούρσα για την ασύρματη φόρτιση μπαταρίας

Κώστας Μπιτσικώκος
Porsche Cayenne Electric
Η νέα Cayenne που θα κυκλοφορήσει το 2026 είναι το πρώτο αυτοκίνητο παραγωγής με σύστημα επαγωγικής φόρτισης.

Ξεχάστε τη διαδικασία ξετυλίγματος του καλωδίου φόρτισης και τη σύνδεσή του με το wallbox. Η Porsche παρουσίασε την τεχνολογία ασύρματης φόρτισης (Porsche Wireless Charging), η οποία θα μπορεί να παραγγελθεί με τη νέα ηλεκτρική Cayenne που θα κυκλοφορήσει το 2026.

Ο οδηγός της Cayenne θα σταθμεύει το όχημα πάνω από την πλάκα επαγωγικής φόρτισης και η ανάρτηση θα χαμηλώνει αυτόματα ώστε να μειωθεί η απόσταση από το έδαφος. Στη συνέχεια θα αρχίζει η ασύρματη φόρτιση της μπαταρίας σε ταχύτητες έως 11 kW.

Το επιπλέον κόστος για τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου αλλά και την πλάκα επαγωγικής φόρτισης θα ξεπερνά τα 5.000 ευρώ. Η τεχνολογία περιλαμβάνει ανιχνευτή κίνησης, έτσι αν π.χ. μία γάτα περάσει κάτω από το αυτοκίνητο, η φόρτιση θα διακόπτεται αυτόματα.

