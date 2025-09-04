Μεταβλητότητα στη Wall Street μετά τα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ - «Βουτιά» 8% για την Salesforce

Οι θέσεις εργασίας που πρόσθεσε ο ιδιωτικός τομέας κατέγραψαν μείωση τον Αύγουστο, ενώ οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας αυξήθηκαν σε υψηλό διμήνου.

Θετικά πρόσημα πρόσημα και ήπια μεταβλητότητα καταγράφουν οι δείκτες στη Wall Street την Πέμπτη μετά τα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ, τα οποία επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες των επενδυτών πως η αγορά εργασίας της χώρας παρουσιάζει επιβράδυνση.

Ειδικότερα, μείωση κατέγραψαν οι θέσεις εργασίας που πρόσθεσε ο ιδιωτικός τομέας των ΗΠΑ τον Αύγουστο, οι οποίες ήταν χαμηλότερες από τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Σύμφωνα με την έκθεση της εταιρείας μισθοδοσίας ADP, η αμερικανική αγορά πρόσθεσε 54.000 μισθολόγια τον Αύγουστο στο ιδιωτικό της τομέα, αφότου τον Ιούλιο σχεδόν τον διπλάσιο αριθμό. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg ανέμεναν αύξηση στις 68.000 θέσεις εργασίας.

Αντιθέτως, οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ αυξήθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο. Συγκεκριμένα,, οι αρχικές αιτήσεις αυξήθηκαν κατά 8.000 σε 237.000 την εβδομάδα που έληξε στις 30 Αυγούστου. Η μέση πρόβλεψη σε μια έρευνα της Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων ήταν για 230.000 αιτήσεις.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κερδίζει οριακά κατά 0,01% στις 45.277 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 ενισχύεται 0,14% στις 6.457 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq σημειώνει άνοδο 0,13% στις 21.526 μονάδες.

Την Τετάρτη οι S&P 500 και Nasdaq κατέγραψαν κέρδη μετά τη σημαντική νίκη που πέτυχε η Alphabet σε δίκη για αντιμονοπωλιακές πρακτικές. Ο Dow Jones υποχώρησε οριακά κατά 0,05%, ο διευρυμένος S&P 500 ενισχύθηκε 0,51%, ενώ ο Nasdaq σκαρφάλωσε 1,02%.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Salesforce σημειώνει «βουτιά» πάνω από 8% μετά την απογοήτευση που προκάλεσε το guidance που εξέδωσε η Salesforce για το γ' τρίμηνο παρά το γεγονός πως εμφάνισε κέρδη και έσοδα που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις. Πιο αναλυτικά, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 10% από 9,33 δισ. δολάρια ένα χρόνο πριν, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 1,89 δισ. δολάρια ή 1,96 δολάρια ανά μετοχή από 1,43 δισ. ή 1,47 δολάρια ανά μετοχή ένα χρόνο πριν.

Στα επιχειρηματικά νέα, η Goldman Sachs θα επενδύσει έως και 1 δισεκατομμύριο δολάρια στην T. Rowe Price Group και θα συνεργαστεί με τον διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων για την πώληση προϊόντων της αγοράς σε ιδιώτες επενδυτές, όπως ανακοίνωσαν οι εταιρείες την Πέμπτη.

Χρηματοοικονομικοί κολοσσοί όπως η Goldman, η BlackRock και η Morgan Stanley κάνουν μεγάλες κινήσεις σε εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία, στα οποία κυριαρχούν εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων, για να αξιοποιήσουν το αναπτυξιακό τους δυναμικό και να προσελκύσουν νέους πελάτες.

Στα υπόλοιπα μάκρο της ημέρας, σε υψηλό τεσσάρων μηνών σκαρφάλωσε τον Ιούλιο το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ καθώς οι αμερικανικές επιχειρήσεις έσπευσαν να εισάγουν αγαθά και υλικά λίγο πριν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώσει τους τελικούς δασμούς στους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε σχεδόν 33% από τον προηγούμενο μήνα στα 78,3 δισ. δολ. όπως έδειξαν τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ. Οι μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών σε δημοσκόπηση του Bloomberg τοποθετούσαν το έλλειμμα στα 78 δισ. δολ.