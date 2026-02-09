Μικρά κέρδη για το πετρέλαιο με φόντο τις εντάσεις Ιράν - ΗΠΑ

Νωρίτερα, η αμερικανική κυβέρνηση κάλεσε τα πλοία υπό αμερικανική σημεία που πλέουν στα Στενά του Ορμούζ να αποφεύγουν να εισέρχονται στα ιρανικά χωρικά ύδατα.

Με άνοδο έκλεισαν τις συναλλαγές της Δευτέρας οι τιμές του πετρελαίου την Δευτέρα καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επανήλθε στο προσκήνιο μετά την προειδοποίηση της αμερικανικής κυβέρνησης προς τα πλοία υπό αμερικανική σημεία που πλέουν στα Στενά του Ορμούζ να αποφεύγουν να εισέρχονται στα ιρανικά χωρικά ύδατα.

Πιο αναλυτικά, τα συμβόλαια παραδόσεως Μαρτίου του αμερικανικού WTI στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης έκλεισαν με κέρδη 1,3% και έκλεισε στα 64,36 δολάρια/ βαρέλι, ενώ το ευρωπαϊκό Brent παραδόσεως Απριλίου ενισχύθηκε κατά 1,5% στα 69,04 δολάρια/βαρέλι.

Νωρίτερα, η αμερικανική κυβέρνηση κάλεσε τα πλοία υπό αμερικανική σημεία που πλέουν στα Στενά του Ορμούζ να αποφεύγουν να εισέρχονται στα ιρανικά χωρικά ύδατα με αφορμή πρόσφατο περιστατικό όπου ιρανικά σκάφη παρενόχλησαν ένα τάνκερ στην περιοχή.

«Κατά τη διέλευση προς ανατολάς από τα Στενά του Ορμούζ, συνιστάται τα πλοία να πλέουν κοντά στα χωρικά ύδατα του Ομάν», σημειώνεται στην οδηγία.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν ζωτικής σημασίας εμπορική αρτηρία για τις εξαγωγές πετρελαίου της Μέσης Ανατολής προς τις παγκόσμιες αγορές και έναν θαλάσσιο διάδρομο τον οποίο το Ιράν έχει απειλήσει να κλείσει σε περιόδους γεωπολιτικής έντασης.